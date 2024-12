Brian Thompson, un messaggio cifrato sui proiettili che l’hanno ucciso

New York, 5 dicembre 2025 – Mentre è in corso la caccia al killer di Brian Thompson,

un particolare ha catturato l’attenzione degli investigatori. Sui proiettili utilizzati per uccidere il ceo del colosso assicurativo sanitario UnitedHealthcare, e anche sui rispettivi bossoli, sono incise tre parole: “Deny'' (negare), ''depose'' (difendere) e ''defend'' (difendere). Si ipotizza un messaggio cifrato dell’assassino che però ancora resta un enigma come lo è la sua identità e il suo movente. Sui social girano varie teorie: la più attendibile riconduce le tre parole a un libro pubblicato nel 2010 dal professor Jay M. Feinman, esperto di diritto assicurativo, intitolato appunto ‘Delay, Deny, Defend: why insurance companies don't pay claim and what you can do about’ (Ritardare, negare, difendere: perché le compagnie assicurative non pagano i risarcimenti e cosa si può fare). Un testo critico verso le assicurazioni americane accusate di non liquidare le richieste legittime degli assicurati.

La moglie di Thomson, Paulette, ha raccontato agli inquirenti che recentemente il marito aveva ricevuto delle minacce. Qualcuno che reclamava una copertura assicurativa. La donna ha detto però di non conoscere i dettagli.

Thompson è stato colpito alle spalle da tre colpi di pistola silenziati mentre si avvicinava all’ingresso dell’hotel Hilton, in Avenue of the Americas, dove era atteso all’assemblea degli investitori del gruppo. A sparare un uomo con giacca e cappuccio e una mascherina in volto. Sulle spalle aveva uno zaino. E’ fuggito in bicicletta. Gli investigatori ritengono che sia una persona esperta di armi. Il video ripreso dalle telecamere di sicurezza che hanno immortalato l’agguato mostrano la pistola che si inceppa e l’uomo che resta freddo e riprende a colpire, infierendo sulla vittima già caduta in terra. L’assassino dunque sembra in pieno controllo, atteggiamento tipico di una persona “addestrata” a gestire gli imprevisti di questo tipo.

Tra gli elementi raccolti dalla polizia, oltre ai bossoli e ai proiettili, una bottiglia d’acqua e un telefono che il killer potrebbe aver perso lungo la via della fuga. Sarebbero utili per rilevare eventuali impronte digitali e dna.