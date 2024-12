New York, ucciso in un agguato il ceo del colosso assicurativo UnitedHealthcare

Washington, 4 dicembre 2024 – Omicidio di alto profilo a Manhattan. Nel cuore di New York, il ceo del colosso assicurativo sanitario UnitedHealthcare, il 50enne Brian Thompson, è stato colpito a morte al petto mentre si dirigeva a piedi all'hotel Hilton per partecipare ad una conferenza della società.

L'ipotesi è quella di un agguato ma non è chiaro il movente. Il killer, che indossava una giacca color crema, una mascherina nera e uno zaino grigio, lo stava aspettando. Come riporta il New York Times, Mr. Thompson era arrivato presto per prepararsi, secondo le persone che stanno seguendo l'indagine. Dopo aver sparato il killer è fuggito armato verso est sulla Sixth Avenue, la polizia gli sta dando la caccia.

Il ceo di UnitedHealthcare, che viveva in Minnesota, era stato promosso direttore generale dell’azienda nell'aprile 2021.