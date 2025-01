L’Austria e l’ombra del primo cancelliere di estrema destra dalla Seconda guerra mondiale. Gli scenari

Vienna, 11 gennaio 2025 – Con Herbert Kickl in testa per diventare cancelliere dell’Austria, l’Unione europea si sta preparando all’ascesa di un altro leader nazionale di estrema destra. Kickl, che diventerebbe il primo leader austriaco di estrema destra dalla Seconda guerra mondiale, non ha mai nascosto la sua ammirazione per il primo ministro ungherese Viktor Orbán, ed è plausibile che seguirà una strategia simile alla sua: avvicinarsi al Cremlino, scontrarsi con il mainstream dell'Ue e perseguire politiche dure in settori come l'immigrazione.

Se il suo Partito della Libertà (Fpö) salirà al governo, significherà che una parte considerevole dell'Ue, dall'Ungheria all'Austria, fino alla Slovacchia del primo ministro Robert Fico – e potenzialmente fino alla Repubblica Ceca, dove l'ex primo ministro Andrej Babiš è in testa nei sondaggi in vista delle elezioni di ottobre – sarebbe favorevole alla Russia a tre anni dall'invasione su larga scala dell'Ucraina. Ciò che dovrebbe veramente preoccupare l'Ue, soprattutto nelle aree in cui i Paesi membri devono decidere all’unanimità, è che il duo Kickl-Orbán potrebbe lavorare insieme per bloccare le iniziative più importanti. Orbán provoca Bruxelles da anni, ma alla fine si piega spesso alle pressioni politiche, come nel caso dell'allargamento dell'Ue poco più di un anno fa. L'Ungheria e l'Austria insieme, però, potrebbero diventare una forza con cui fare i conti. Non è difficile immaginare che la prima vittima di tale alleanza potrebbe essere l'Ucraina. Mentre proseguono i negoziati per la formazione della nuova coalizione di governo, il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg è stato incaricato di guidare il Paese. Questo sarà il secondo breve mandato di Schallenberg come cancelliere dell'Austria. In precedenza ha ricoperto tale carica per meno di due mesi alla fine del 2021, dopo le dimissioni di Sebastian Kurz.

Giovedì migliaia di persone hanno protestato nelle strade di Vienna contro l’Fpö e il suo leader. Schallenberg, diplomatico di lungo corso e ministro degli Esteri dal 2019, ha dichiarato che non rimarrà in un governo guidato da Kickl. Durante la campagna elettorale precedente alle elezioni di settembre, i partiti tradizionali avevano promesso di non formare un’eventuale coalizione di governo con l'Fpö, compreso il Partito popolare austriaco, che è arrivato secondo. Ma dopo diversi tentativi falliti di trovare un accordo con altri partiti più moderati, i conservatori austriaci hanno cambiato idea e hanno improvvisamente espresso la volontà di governare con l'estrema destra.