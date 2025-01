“L’Austria dovrebbe lasciare la Ue, che è una follia”: (un altro) video girato di nascosto imbarazza l’Fpo

Roma, 16 gennaio 2025 – Un quotidiano austriaco riporta le frasi che due deputati di FPO, il partito della Libertà, l’estrema destra che si candida a governare il paese – avrebbero pronunciato in un video registrato di nascosto da giornalisti francesi durante una riunione.

Harald Stefan e Markus Tschank nelle riprese affermano che “bisognerebbe uscire dall’Unione europea”, in quanto quest’ultima è “una follia” che “produce una marea di leggi che spesso si contraddicono”.

Lo afferma il quotidiano austriaco Der Standard, che ha ottenuto il video da tre giornalisti di France Televisions che lo hanno girato, durante una riunione del partito nel distretto di Simmering, a sud di Vienna.

Il video risale all’8 gennaio, il giorno successivo all’annuncio da parte del leader dell’Fpo, Herbert Kickl, di un possibile accordo di governo con il centrodestra del Partito popolare (Ovp).

“Era importante far capire loro che non devono fare gli stupidi”, è il commento di Stefan all’apertura verso l’Ovp, mentre Tschank commenta in maniera più esplicita che “in realtà, l’Ovp dovrebbe essere bandito dal governo e relegato all’opposizione”.

Tschank aggiunge anche che per “cambiare qualcosa nel sistema migratorio, bisognerebbe iniziare modificando o abolendo” trattati internazionali “come la Convenzione europea dei diritti dell’uomo”, sostenendo che, a suo parere, in Austria ci sia una “eccessiva consapevolezza dei diritti umani”.

“In occasione di un incontro pubblico abbiamo naturalmente espresso alcune opinioni in modo un po’ provocatorio, riferendoci tuttavia alla cronaca quotidiana sulla criminalità, alle normative dell’Ue per larga parte incomprensibili per la popolazione, e ad altri temi che suscitano grande disapprovazione tra i cittadini. Le vostre accuse sono invece estrapolate dal contesto”, è il commento rivolto a Der Standard dall’ufficio stampa del gruppo parlamentare dell’Fpo.

La storia politica austriaca è infarcita di video rubati che hanno provocato disastri politici. Nel 2019 esplose l’Ibiza gate, l’intesa tra l’Ovp e l’Fpo naufragò per un altro video imbarazzante, riprendeva il vicecancelliere Heinz-Christian Strache che offriva favori alla sedicente nipote di un oligarca russo.