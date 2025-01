Elezioni in Germania, l’estrema destra AfD candida la Weidel: “Frontiere blindate”. Scholz nominato dal Spd: “Siamo a un bivio”

Roma, 11 gennaio 2025 - In Germania, a meno di un mese dalle elezioni anticipate, avanza ancora nei sondaggi il partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD). La crisi economica e la gestione dei flussi migratori sono i temi più accesi, e quelli sui quali l'AfD punta, anche cavalcando le crescenti paure per il terrorismo, riaffacciatosi drammaticamente nel Paese il 20 dicembre con un auto piombata sui mercatini di Natale di Magdeburgo. Oggi, manifestanti permettendo, il Congresso dell'AfD ha nominato ufficialmente come candidata cancelliera Alice Weidel.

AfD nomina candidata cancelliera Alice Weidel

Weidel: “Le frontiere della Germania sono blindate”

A Resia il congresso dell'estrema destra è iniziato in ritardo di due ore per colpa delle proteste di migliaia di manifestanti al grido di "No ai nazisti". Nella due giorni che vede partecipare 600 delegati, domani verrà esposto il programma elettorale del partito con temi forti per la Germania, con riferimenti all'uscita dall'euro, a una dura politica in materia di migrazione e al ritorno all'energia nucleare. La Weidel ha messo subito in chiaro cosa vuole l'AfD: "Il messaggio dovrà essere chiaro: le frontiere della Germania sono blindate!", e ha ringraziato Elon Musk "che mette in onda in streaming il nostro congresso, in modo che tutti possano vedere quali politiche facciamo. Freedom of speach! Noi siamo per la libertà di espressione in questo Paese".

Scholz: “Germania a un bivio”

Sempre oggi al Congresso della Spd a Berlino Olaf Scholz è stato candidato, quasi all'unanimità, alla cancelleria tedesca per le prossime elezioni del 23 febbraio. Il cancelliere uscente ha detto: "Vi ringrazio per questo scelta e per l'incarico che mi affidate di fare in modo che il nostro Paese continui sulla buona strada in questi tempi molto difficili. Vinceremo". Scholz che da tempo ammonisce sui rischi di una possibile svolta a destra, ha ricordato che la Germania si trova a un "bivio", e se si sbaglia strada "la mattina dopo ci sveglieremo in un Paese diverso". Poi ha portato l'esempio della vicina Austria. "E' una cosa seria", ha detto, parlando di Herbert Kickl del Partito della Libertà Fpoe: "Non c'è altro modo di dirlo, è un uomo di estrema destra".

Scholz: “Nessun Paese è il cortile di casa di un altro”

Scholz è anche tornato a criticare Trump per l'aver affermato di voler conquistare Groenlandia e Panama: "Il principio dell'inviolabilità dei confini si applica a tutti i Paesi, siano essi a est o a ovest, sia che si tratti di un Paese piccolo o di un Paese molto grande e molto potente", ed ha aggiunto, "L'inviolabilità dei confini è un principio centrale del diritto internazionale. Nessun Paese è il cortile di casa di un altro. Nessun paese piccolo deve temere i suoi vicini grandi", ribadendo, "questo è il cuore di quelli che chiamiamo valori occidentali".

AfD vola nei sondaggi, ma non basta per governare

Nei sondaggi però l'AfD è in continua crescita, la Bild ha pubblicato un sondaggio dell'istituto Insa in cui risulta la crescita di 2 punti percentuali, fino ad arrivare al 22%. Tanto, ma non abbastanza per governare senza quelle alleanze che proprio l'AfD non vuole. Prima resta la coalizione di opposizione dell'Unione Cristiano-Democratica (CDU) e dell'Unione Cristiano-Sociale (CSU), anche se in calo di 1 punto percentuale: 30%. Mentre il Partito Socialdemocratico (SPD) del cancelliere uscente Olaf Scholz resta terzo con il 16% di gradimento. Al quarto posto i Verdi con il 13% di sostegno, poi l'Alleanza Sahra Wagenknecht (BSW) al 6%. A rischio soglia del 5% invece il Partito Liberale Democratico (FDP), che si è ritirato dalla coalizione di governo: 4%.