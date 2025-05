Missili indiani contro il Pakistan. Venti di guerra nel Kashmir

Si accende la tensione tra India e Pakistan dopo gli scontri delle scorse settimane dopo l’attentato nella regione contesa del Kashmir. Il governo indiano ha dichiarato di aver avviato un’operazione contro obiettivi terroristici: i missili hanno colpito nove infrastrutture nel Kashmir controllato dal Pakistan e nel resto del Paese.

La tv pachistana, citando l’esercito, ha confermato che Nuova Delhi ha effettuato attacchi in tre regioni del Paese mentre fonti della sicurezza fanno sapere che ci sarebbe almeno tre morti, tra i quali un bambino, e diversi feriti e che sarebbero state colpite alcune moschee.

L’India ha fatto sapere più tardi che colpi di artiglieria del Pakistan sono arrivati nel territorio indiano. A riferirlo fonti dell’esercito di Nuova Delhi. Che hanno poi aggiunto che tutte le unità di difesa aerea sono state attivate lungo il confine tra India e Pakistan "per far fronte a qualsiasi eventualità".

Tensione dunque molto alta che ha spinto a intervenire anche il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. "È una vergogna – ha detto inizialmente il tycoon – abbiamo appena saputo degli attacchi dell’India contro il Pakistan".

Salvo poi aggiungere di sperare che "le tensioni militari tra India e Pakistan si risolvano molto velocemente". Le dichiarazioni sono state rilasciate ai giornalisti alla Casa Bianca, durante la cerimonia per il giuramento di Steve Witkoff come inviato speciale per il Medio Oriente. "In molti si aspettavano che qualcosa sarebbe accaduto – ha proseguito Trump – perchè le tensioni tra i due Paesi vanno avanti da decenni e da secoli. Mi auguro che il tutto si concluda molto velocemente".