“Giorgetti verso Bruxelles”. Ma lui: ho lavoro da fare, non lascio

Roma, 3 giugno 2024 - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, interpellato a proposito dell'ipotesi di sue dimissioni in vista di un incarico a Bruxelles, nega questa ipotesi. "Evidentemente hanno confuso la festa della Repubblica con la festa de La Repubblica ed erano un po' eccitati per questo – ha detto -. Per quanto mi riguarda, continuo a fare il mio lavoro come sempre, sto già pensando al piano strutturale e ho in mente un progetto preciso. Su incarichi europei ho già chiarito cinque anni fa come la penso e non ho cambiato idea".

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti (foto Ansa)

Antonio Tajani, vicepremier di Forza Italia e ministro degli Esteri, intervistato a Rtl 102.5, questa mattina ha dato l’alt sul toto-nomi: "Mi pare che sia prematuro parlare di chi sarà il futuro commissario europeo italiano. Intanto andiamo a votare e facciamo in modo che ci sia equilibrio in Europa e che ci sia stabilita'. Poi chiaramente il governo deciderà chi sarà il futuro commissario europeo, ce ne sono parecchi di nomi". C'è qualcuno che le piace più di altri? "Non ne ho parlato con loro, ma Giorgetti, Fitto sono persone che hanno grandi qualità e - ha risposto Tajani - che possono benissimo rappresentare l'Italia all'interno della Commissione europea. Ma non ne abbiamo mai parlato veramente".