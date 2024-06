Salvini su Mattarella: “Nessuna polemica. Meloni? Non ha chiamato”

Roma, 3 giugno 2024 – "Nessuna polemica col presidente Mattarella, il presidente ha il rispetto mio, della Lega e degli italiani". Matteo Salvini prova a mettere un punto sulle polemiche scatenate ieri dalla Lega per le celebrazioni della festa della Repubblica. “Lo stesso rispetto – spiega questa mattina da Agorà su Rai3 – non hanno, e questo era il tema, in Europa, alcuni altri presidenti, alcuni altri leader che rischiano di trascinare l'Italia e l'Europa verso la terza guerra mondiale". Salvini ha poi detto di non di aver ricevuto una telefonata dalla Meloni dopo il tweet di Borghi. "Non c’è stata nessuna telefonata – replica Salvini –. Metto a disposizione il tabulato telefonico del mio telefonino. Sarà la cinquantesima telefonata inventata fra me e Giorgia Meloni, che ci sentiamo spesso per parlare non di polemiche o di problemi ma per costruire. Questo è un governo saldo che arriverà fino al 2027".

Il presidente Mattarella alla parata del 2 giugno insieme a Meloni e La Russa

Elly Schlein prende la palla al balzo e rincara la dose ad ‘Agorà’ su Rai 3: "E' molto grave l'attacco arrivato dalla Lega, mai visto. Oggi Salvini si arrampica sugli specchi ma ieri ha rincarato la dose e trovo sia stato molto grave, così come è grave far passare tutte queste ore senza una presa di posizione di Meloni".

La polemica

"È il 2 giugno, è la Festa della Repubblica Italiana. Oggi si consacra la sovranità della nostra nazione. Se il presidente pensa davvero che la sovranità sia dell'Unione europea invece che dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso", ha scritto ieri sui suoi social il senatore leghista Claudio Borghi, che pubblica la foto di un articolo di quotidiano in cui si riportano le dichiarazioni fatte sabato dal presidente della Repubblica. Inizia così la polemica in occasione della giornata del 2 giugno. A rincarare la dose arrivano le parole del leader della Lega Matteo Salvini: "Oggi c'è la festa della Repubblica, oggi è la festa degli italiani, della Repubblica, non della sovranità europea", ha detto il vicepremier e ministro ieri da ‘In mezz’ora’ su Raitre, commentando le parole di Borghi. "Abbiamo un presidente della Repubblica perché c'è la Repubblica, io penso all'Europa come stati sovrani che si mettono insieme, ma la sovranità nazionale è fondamentale, al di là dei tweet oggi si festeggia la Repubblica italiana. Non mi arrenderò mai a un super Stato europeo dove comandano quelli che hanno i soldi", aggiunge. Poi in serata il primo dietrofront.