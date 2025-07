Mps e Mediobanca in linea con la Borsa nel primo giorno dell'ops

Partenza debole per Mediobanca e Mps nel primo giorno dell'offerta di scambio di Siena sull'istituto milanese. Piazzetta Cuccia alle prime battute della seduta cede lo 0,9% a 18,08 euro, il Monte l'1,3% a 6,82 euro, pressoché in linea con il listino che perde circa l'1 per cento. L'offerta si concluderà l'8 settembre se se non ci saranno proroghe. Mps ha messo sul piatto 2,533 sue azioni per ogni azione Mediobanca. Oggi l'ad di Piazzetta Cuccia, Alberto Nagel, spiegherà nei dettagli, in una conference call alle ore 15 con gli investitori, i motivi del no della banca all'offerta.