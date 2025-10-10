Manovra 2026, cosa cambia: mini Irpef sugli aumenti contrattuali e semestre di silenzio-assenso per i Tfr nei fondi pensione

Roma – Il cantiere della manovra per il 2026, dopo il summit di Palazzo Chigi, procede spedito verso il via libera del pacchetto di finanza pubblica in programma per il 14 ottobre. E, nella definizione delle misure dell’ultimo miglio, compare il rilancio della previdenza complementare con la previsione di un nuovo semestre di silenzio-assenso per l’adesione dei lavoratori ai fondi pensione, come anche l’incentivazione dei rinnovi contrattuali attraverso una sorta di mini-Irpef sui futuri aumenti, oltre alla detassazione di straordinari, notturni e festivi e all’innalzamento del tetto alla tassazione agevolata per premi di risultato e fringe benefit.

L’ultima parola, però, è affidata al ministero dell’Economia che, incassato il via libera delle Camere al Documento programmatico di finanza pubblica, si prepara al rush finale prima di chiudere il disegno di legge atteso all’inizio della prossima settimana in consiglio dei ministri.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti

La riunione, inizialmente ipotizzata per lunedì, non è ancora stata formalmente convocata, ma nelle ultime ore i ministeri sarebbero stati preallertati per martedì pomeriggio, anche se tutto è in evoluzione e oggi si saprà di più dopo l’incontro di oggi con le parti sociali.

Il nodo delle coperture

A fare la differenza, sul lato delle entrate e delle risorse disponibili sarà il contributo delle banche, il cui ammontare permetterà di definire il quadro delle coperture e chiudere il cerchio sugli interventi. E sull’obiettivo della trattativa con gli istituti il ministro dell’Economia svicola: “Ci sono tante proposte in circolazione”, sui giornali “ne leggo di tutti i colori”, ma “diffidate dalle imitazioni”, spiega sorridendo.

Taglio Irpef, le ipotesi sul tavolo

Sul fronte delle misure principali, al momento, per l’Irpef l’orientamento è di tagliare la seconda aliquota solo per i redditi tra 28mila e 50mila euro, senza l’estensione a 60mila. Per la rottamazione invece la partita non sarebbe chiusa: si valuta la durata della rateizzazione (se in 8 anni e 96 rate o in 9 e 108 rate) e come garantire la selettività indicata da Giorgetti, distinguendo tra “meritevoli e non”.

Straordinari, lavoro festivo e notturno, indennità, premi di risultato, fringe benefit

Per il capitolo lavoro invece il ministero guidato da Marina Calderone ha messo sul piatto una serie di proposte, raccolte in forma di articolato dettagliato e completo: ci sono l’Irpef al 10% sugli aumenti stabiliti dai rinnovi contrattuali e, secondo la proposta del sottosegretario Claudio Durigon, adeguamenti automatici all’indice di inflazione Ipca in caso di mancato rinnovo entro 24 mesi dalla scadenza; la tassazione sostitutiva fissa, al 10%, per le ore di straordinario, il lavoro festivo e notturno e le indennità connesse al lavoro a turni; l’innalzamento dei limiti della tassazione agevolata al 10% anche per i premi di risultato (da 3.000 a 4.000 euro) e per i fringe benefit (da 1.000 a 2.000 euro per chi non ha figli e da 2.000 a 4.000 per chi li ha).

Tfr, Quota 103, Opzione donna, Ape sociale e decontribuzioni

Nel pacchetto anche un nuovo semestre di silenzio-assenso per il Tfr e la proroga di Quota 103, Opzione donna, Ape sociale e decontribuzioni per le assunzioni di giovani e donne. Spunta anche l’ipotesi di un contributo per la previdenza dei figli.