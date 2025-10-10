Ucraina sotto attacco, Mosca lancia 450 droni e 30 missili. Colpita Kiev, bimbo morto a Zaporizhzhia

Roma, 10 ottobre 2025 – Nuovo massiccio attacco della Russia in Ucraina: il presidente Zelensky parla di 450 droni e 30 missili, che hanno colpito varie aree del Paese. Oltre 20 i feriti, un bambino di 7 anni è morto nel distretto di Zaporizhzhia. Blackout a Kiev e in altre 9 regioni dove i raid hanno messo fuori funzione le infrastrutture energetiche. Nella notte le sirene sono risuonate anche nella capitale: le immagini mostrano un grattacielo in fiamme e palazzi sventrati. Il governo ucraino intanto accusa il Cremlino di essere peggio di Hamas: “Anche Hamas è riuscito a sedersi a un tavolo e a raggiungere un accordo”, ha detto il ministro degli Esteri Andrii Sybiha, riproponendo un paragone già utilizzato da Zelensky.
Notizie in diretta
A causa del massiccio attacco notturno russo che ha preso di mira le infrastrutture energetiche, a Kiev si registrano interruzioni nella fornitura di energia elettrica e idrica; in particolare, la riva sinistra è rimasta senza elettricità. Lo afferma il sindaco di Kiev Vitali Klitschko, come riportano i media ucraini. Il presidente Voldymyr Zelensky ha sottolineato che ci sono interruzioni di corrente nelle regioni di Donetsk, Chernihiv, Cherkasy, Kharkiv, Sumy, Poltava, Odessa e Dnipro. "Anche le regioni di Zaporizhia, e Kherson si stanno riprendendo dopo l'attacco", ha aggiunto Zelensky.
La Russia accoglierebbe con favore la decisione di assegnare il Premio Nobel per la Pace al presidente degli Stati Uniti Donald Trump: ha affermato il consigliere del Cremlino Yury Ushakov, ripreso da Tass. "Penso che sì, sosterremmo la decisione, se ci venisse chiesto", ha dichiarato Ushakov.
Il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, in seguito al massiccio attacco russo di ieri sera al sistema energetico ucraino, ha denunciato che "la Russia è peggio di Hamas". "Persino Hamas ha accettato un cessate il fuoco e gli sforzi di pace. Al contrario, Mosca continua la guerra insensata che ha iniziato, una guerra che non può e non vincerà", ha dichiarato Sybiha su X dopo che un attacco russo con droni e missili ha interrotto le forniture di gas naturale alla città ucraina di Zaporizhzhia e quelle di energia elettrica in una parte di Kiev. Il paragone con Hamas era già stato utilizzato ieri sera dal presidente Volodymyr Zelensky nel suo discorso alla nazione. "Persino Hamas è in grado di raggiungere accordi; Putin no", ha detto il capo di Stato.
La Russia ha lanciato la scorsa notte oltre 450 droni e 30 missili contro l'Ucraina. Lo ha scritto sul suo canale Telgram il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. "Ad oggi, sono più di 20 i feriti in tutto il Paese - ha affermato -. Purtroppo, un bambino è morto a Zaporizhzhia a seguito dell'attacco".
La centrale nucleare di Zaporizhzhia continua a funzionare grazie a fonti di alimentazione di emergenza, con i generatori diesel operativi e una riserva di carburante sufficiente, ha dichiarato Yevgeniya Yashina, direttrice della comunicazione dell'impianto alle agenzie russe. "L'energia della centrale è ancora fornita dai generatori diesel di riserva. Le unità funzionano in modo affidabile e c'è carburante a sufficienza", ha affermato Yashina.
"La capitale del Paese è sotto attacco missilistico balistico nemico e un massiccio attacco da parte di droni d'attacco nemici". E' quanto ha fatto sapere su Telegram l'aeronautica militare ucraina, esortando i residenti di Kiev a rimanere nei rifugi. Nel distretto di Pechersk, ha reso noto inoltre il capo dell'Amministrazione Militare di Kiev Tymur Tkachenko, un incendio è scoppiato in un edificio di 17 piani nella capitale a seguito di un attacco di droni nemici. "Diversi appartamenti sono stati danneggiati. Le persone sono state evacuate". Il ministro dell'energia ucraino, Svitlana Grynchuk, ha affermato che le forze russe stanno "infliggendo un attacco massiccio" alla rete. "Gli operatori del settore energetico stanno adottando tutte le misure necessarie per ridurre al minimo le conseguenze negative", ha dichiarato Grynchuk su Facebook. "Non appena le condizioni di sicurezza lo consentiranno, gli operatori del settore energetico inizieranno a chiarire le conseguenze dell'attacco e i lavori di ripristino", ha affermato.