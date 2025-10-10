Meteo: spunta un weekend buono per il mare. Ma la prossima settimana temperature di nuovo giù

Roma, 10 ottobre 2025 - La prossima settimana cambierà di nuovo lo scenario meteo, con aria fresca da Est che farà scendere le temperature, in particolare al mattino. Una colata di aria polare russa infatti investirà sicuramente i Balcani e i Carpazi, marginalmente anche l'Italia.

Intanto, avanti con l’Ottobrata. L'alta pressione regalerà infatti temperature gradevoli a quasi tutta l'Italia fino all'inizio della prossima settimana. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de ilMeteo.it, precisa che le temperature massime saliranno fino a 26-27 gradi a Firenze, Napoli, Oristano, Prato, Roma, Siracusa, Sondrio e Terni, per citare le città più calde. E saranno intorno ai 23-25 gradi su buona parte del Paese. A Milano la massima sfiorerà i 23 gradi, ben 5 gradi oltre la media del periodo. In generale su quasi tutto il Centro Nord saliremo fino ad anomalie positive di 5-6 gradi.

Venerdì 10. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: piogge irregolari in Sardegna, bel tempo altrove.

Sabato 11. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: qualche pioggia irregolare in Sardegna, più rara in Sicilia.

Domenica 12. Al Nord: sole e clima mite. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: molte nubi in Sardegna e Sicilia, rare piogge.

Tendenza: tempo perlopiù stabile, soleggiato e mite fino a lunedì 13 ottobre.

Ma se sull’Italia la situazione è sostanzialmente calma, non altrettanto si può dire per altre zone del Mediterraneo. Allerta rossa per rischio estremo di piogge torrenziali è stata diramata dall'Agenzia di meteorologia spagnola (Aemet) nelle province di Alicante e Murcia sul versante sudorientale dell Paese. Le previsioni indicano precipitazioni molto intense, con rischio di temporali e grandinate anche nel sud dell'Andalusia e nelle isole Baleari.

Le evacuazioni a La Manga, Murciaa, per l'ondata di maltempo (foto Afp)

Particolarmente a rischio, secondo Aemet, la zona meridionale della Comunità Valenciana, già colpita dalle devastanti alluvioni della Dana (Depressione isolata ad alto livello) del 29 ottobre di un anno fa, che provocarono 224 morti.

AVISO ⛈️ Lluvias torrenciales y severas inundaciones hoy en Elche, provincia de Alicante, España 🇪🇸#Flood #floods Vía @Top_Disaster pic.twitter.com/W4ISkauZzy — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) October 9, 2025

Davanti alle previsioni di 180 litri di pioggia per metro quadro in 12 ore, il governo della Comunità Valenciana ha attivato l'allarme di Protezione Civile Es-Alert sui cellulari della cittadinanza nella provincia di Alicante, in cui raccomanda massima precauzione. L'ultima ondata di maltempo è provocata dalla dana Alice, in particolare, che secondo Aemet continuerà a influenzare anche sabato il versante orientale della penisola iberica, lo Stretto di Gibilterra, l'enclave spagnola di Melilla in nord Africa e le Baleari.