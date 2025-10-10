L’ultima lezione di Maria Cristina Gallo sulla burocrazia del male: “Sanità indifferente al dolore, vanno scosse le coscienze incoscienti”

“Voglio scuotere le coscienze incoscienti". La burocrazia del male, quando il male è un leiomiosarcoma al quarto stadio con metastasi alle ossa, al fegato, ai polmoni, alla pancia. “Sto combattendo per la vita: il pensiero di poter salvare altre persone con questa lotta e di poter tutelare i nostri figli in un futuro a me dà molta forza”. La forza di denunciare l’ignavia di un sistema sanitario spesso indifferente al dolore delle persone, far partire un’inchiesta, costringere il ministero a muoversi e vedere i primi accertamenti sulle responsabilità. Maria Cristina Gallo ha lasciato il suo testamento morale nelle interviste rilasciate nei mesi della battaglia per le cure, nella trincea della giustizia. Un’ultima lezione di umanità.

Maria Cristina Gallo è morta a 56 anni

Chi è Maria Cristina Gallo, i figli, la malattia

L’insegnante di italiano e storia in un istituto superiore di Mazara del Vallo, 56 anni, due figli, è morta sette mesi dopo aver raccontato il cancro d’Italia agli italiani. La prof Gallo aveva dovuto aspettare otto mesi il referto della biopsia: “Il rimpallo di responsabilità attorno a questa tragedia è davvero doloroso – raccontava – come è doloroso scoprire che nelle mie stesse condizioni ci sono altre persone che hanno ricevuto il risultato degli esami istologici troppo tardi”.

Il tempo perso per le cure salvavita

Otto mesi. 243 giorni. 5.840 ore. Quanto tempo ci voleva a firmare un referto? Quanto tempo si è perso con le cure salvavita? La professoressa Gallo richiese l'esame istologico nel dicembre 2023 dopo un'isterectomia: il risultato le è stato consegnato solo nell'agosto 2024. A quel punto il quadro clinico era abbondantemente compromesso. Metastasi diffuse. Le sedute di chemioterapia? Una corsa disperata contro il tempo. Le sveglie all’alba e i voli per Milano, Istituto nazionale dei tumori. “Voglio credere nella giustizia che genera bene”, raccontava nel marzo scorso a Repubblica: “Voglio combattere per i diritti di ognuno di noi e voglio credere in chi deve tutelare questi diritti”.

Dieci medici indagati dalla Procura di Trapani

L'inchiesta della Procura di Trapani è ancora aperta: ci sono 10 medici indagati. Ma l’esposto ha aperto anche una breccia nel muro della burocrazia ospedaliera: Maria Cristina Gallo ha dato coraggio a decine, centinaia di malati che hanno segnalato tempi di attesa infiniti e disservizi nella macchina del servizio sanitario nazionale. Gli ispettori inviati dal ministero della Salute a Trapani hanno trovato subito ritardi e criticità nell'elaborazione degli esami. Lo scandalo ha travolto l'allora direttore generale Ferdinando Croce – dimesso – e svegliato il Parlamento.

"Voglio rappresentare tutti i deboli”

"Sono tutti responsabili o corresponsabili in questa storia: questo sistema di pressappochismo e supponenza danneggia tutti, non ha danneggiato solo me”, era la frustrazione della professoressa Gallo: “Con questa mia battaglia per una sana giustizia – diceva a Repubblica – voglio rappresentare, forse indegnamente, tutti i deboli, tutti gli ammalati che non hanno voce e si fidano e si affidano alla medicina, ai medici. Si parla tanto di prevenzione dei tumori e poi finiamo ad attendere per mesi un referto istologico. Mesi che quando si parla di un tumore sono determinanti. È un sistema che si autodistrugge. Ci sono anche tanti medici di mezzo che lavorano per noi e spesso non hanno gli strumenti e si trovano anche loro spiazzati come gli ammalati e diventano protagonisti di situazioni incresciose. Non spero in una giustizia fredda, ma in una fatta di passione che prevede un cambiamento che viene dal cuore, dalla mente e dalla testa, non certo dalla rabbia”.

No alla rabbia, ma desiderio di cambiare le cose

Rabbia? “Non mi faccio sopraffare dalla rabbia perché è un sentimento distruttivo che in questo momento non mi serve e non mi posso permettere. Ho un grande desiderio di cambiare le cose”. Scuotere le coscienze incoscienti, l’ultima lezione. La più importante.