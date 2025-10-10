Gaza, il governo di Israele approva il piano. Scatta il cessate il fuoco, ma i media palestinesi: tregua violata, attacchi dell’Idf

Roma, 10 ottobre 2025 – Nella notte italiana il governo di Israele ha approvato l’accordo per la restituzione degli ostaggi e lo scambio di prigionieri. In quel momento è scattato il cessate il fuoco nella Striscia. Tregua però che appare ancora facile visto che i media palestinesi questa mattina hanno registrato attacchi israeliani nella zona di Khan Yunis. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato che invieranno circa 200 militari in Israele per contribuire al monitoraggio e al sostegno dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, nell'ambito di una missione congiunta che coinvolgerà anche Paesi partner, organizzazioni non governative e attori del settore privato.
Continuano intanto le trattative per limare il piano di pace. Accettato lo scambio di prigionieri e il cessate il fuoco restano da definire i punti relativi al futuro e all’amministrazione della Striscia di Gaza.
Nonostante il cessate il fuoco ufficialmente entrato in vigore dopo la mezzanotte, aerei da guerra israeliani avrebbero effettuato all'alba di oggi un bombardamento sulla città di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. Lo sostiene l'agenzia palestinese Wafa. Secondo il corrispondente dell'agenzia, le forze israeliane hanno colpito con diversi proiettili di artiglieria l'area di Al-Katiba, nel centro di Khan Yunis, mentre droni militari sorvolavano la città. Fonti locali hanno inoltre segnalato un attacco aereo particolarmente violento che ha colpito il centro urbano nelle prime ore del mattino.
Nonostante la tregua scattata nella notte italiana i media palestinesi continuano a riferire di attacchi da parte dell'esercito israeliano, in particolare nella zona di Khan Yunis
Gli Stati uniti invieranno circa 200 militari in Israele per contribuire al monitoraggio e al sostegno dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, nell'ambito di una missione congiunta che coinvolgerà anche Paesi partner, organizzazioni non governative e attori del settore privato, hanno riferito giovedì funzionari statunitensi. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Associated Press e dal quotidiano israeliano Haaretz, alti funzionari statunitensi hanno precisato che queste truppe americane "non entreranno nella Striscia di Gaza".
Il governo di Israele ha approvato l'accordo con Hamas "per liberare tutti gli ostaggi dalla prigionia a Gaza". Lo ha affermato l'Ufficio del Primo ministro, secondo quando riportato dal Times of Israel. Le Idf ora si ritireranno su nuove linee all'interno della Striscia di Gaza, dopodichè avrà inizio la finestra temporale di 72 ore che permetterà ad Hamas di rilasciare tutti gli ostaggi.