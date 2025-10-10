Gaza, il governo di Israele approva il piano. Scatta il cessate il fuoco, ma i media palestinesi: tregua violata, attacchi dell’Idf

Roma, 10 ottobre 2025 – Nella notte italiana il governo di Israele ha approvato l’accordo per la restituzione degli ostaggi e lo scambio di prigionieri. In quel momento è scattato il cessate il fuoco nella Striscia. Tregua però che appare ancora facile visto che i media palestinesi questa mattina hanno registrato attacchi israeliani nella zona di Khan Yunis. Intanto gli Stati Uniti hanno annunciato che invieranno circa 200 militari in Israele per contribuire al monitoraggio e al sostegno dell'accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, nell'ambito di una missione congiunta che coinvolgerà anche Paesi partner, organizzazioni non governative e attori del settore privato.

Uno striscione di ringraziamento apparso a Tel Aviv

Continuano intanto le trattative per limare il piano di pace. Accettato lo scambio di prigionieri e il cessate il fuoco restano da definire i punti relativi al futuro e all’amministrazione della Striscia di Gaza.