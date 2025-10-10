"Sostegno alle edicole per difendere l’informazione"

Da uno a cinque anni di reclusione. È quanto rischia chi, attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, altera la realtà, diffonde messaggi ingannevoli e crea un danno alle vittime. Da oggi il deep fake diventa reato. La nuova legge sull’intelligenza artificiale è stata annunciata ieri a Firenze da Alberto Barachini, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’Informazione e all’Editoria. "Questa legge sull’intelligenza artificiale protegge il diritto d’autore, quindi il copyright che è la base economica del sistema editoriale, ma soprattutto introduce una novità internazionale: il reato di deep fake". Si tratta, sottolinea Barachini, di "una novità che abbiamo introdotto in Italia per primi, il reato è punibile da uno a cinque anni di reclusione per coloro che, tramite gli strumenti tecnologici, modificano un contenuto e quindi mistificano la realtà tradendo la fiducia dei cittadini".

L’obiettivo è difendere l’informazione di qualità a tutela anche della democrazia: "L’editoria sta vivendo un momento difficile e di grande cambiamento – sottolinea il sottosegretario –. Ma non vive un momento difficile il giornalismo che è il miglior argine alle fake news: l’esperienza professionale, la capacità e l’approfondimento giornalistico sono l’unica strada per recuperare e rimettere insieme i pezzi di un mosaico complesso all’interno di un sistema di grandi crisi internazionali come quello attuale". Barachini ha poi sottolineato l’impegno del governo nel difendere l’informazione di qualità ricordando che sono stati varati due provvedimenti "molto importanti, uno dei quali per il sostegno alle edicole, un punto di vicinanza fra i cittadini e l’informazione".

Lo sguardo è rivolto anche al futuro: "Abbiamo fatto un Dpcm per facilitare gli editori nell’assumere professionisti under 36 con esperienze tecnologiche e digitali – conclude Barachini – se l’editoria vuole andare nel futuro ha bisogno anche di professionisti che sappiano parlare il linguaggio del futuro".

Alessandro Pistolesi