Il Nobel per la pace 2025 a Maria Corina Machado, la leader dell’opposizione venezuelana

Oslo, 10 ottobre 2025 – L'Accademia di Svezia ha scelto Maria Corina Machado. È la leader dell’opposizione venezuelana la vincitrice del Nobel per la Pace 2025. Una "paladina della pace coraggiosa e impegnata", ha detto il presidente del Comitato norvegese Jorgen Watne Frydnes spiegando le motivazioni che hanno portato ad assegnarle il prestigioso riconoscimento. "Una donna che tiene accesa la fiamma della democrazia tra crescente oscurità", ha aggiunto.

La leader dell'opposizione Venezuelana Maria Corina Machado ha vinto il Nobel per la pace 2025 (Afp via Ansa)

"Mara Corina Machado è una delle figure civili più straordinarie del coraggio latinoamericano dei nostri tempi", ha continuato Frydnes, sottolineando come, sotto la sua guida, "l'opposizione venezuelana, a lungo divisa, sia riuscita a trovare un terreno comune nella richiesta di elezioni libere e di un governo rappresentativo". "In un momento in cui la democrazia è sotto minaccia, è più importante che mai difendere questo terreno condiviso", ha detto ancora. Il presidente del Comitato ha inoltre ricordato che il Venezuela "è passato da un Paese relativamente democratico e prospero a uno Stato brutale e autoritario, oggi afflitto da una grave crisi economica e umanitaria". "La macchina della violenza statale è rivolta contro la sua stessa popolazione, e quasi otto milioni di persone hanno lasciato il Paese", ha concluso Frydnes.

Anche se negli ultimi giorni se ne era tanto parlato, era escluso che il Nobel per la pace di quest’anno potesse andare al presidente statunitense Donald Trump perché la decisione è stata già presa e poco poteva la recente firma dell’intesa da parte di Israele e Hamas alla prima parte del piano per Gaza promosso dalla sua amministrazione. Le regole infatti sono chiare: la scadenza candidature è fissata per il 31 gennaio, mentre la valutazione viene sviluppata lungo l’anno con delibera tra fine agosto e settembre.

"Nella lunga storia del premio Nobel, questo comitato ha visto ogni tipo di campagna, di attenzione dei media – ha detto Frydnes rispondendo alla domanda di un cronista dopo l’annuncio –. Riceviamo migliaia migliaia di lettere ogni anno di persone che dicono quello che, per loro, conduce alla pace. Questo comitato siede in una stanza piena di ritratti di tutti laureati e quella stanza è piena di coraggio e integrità. Così noi basiamo le nostri decisioni solo sul lavoro e sulla volontà di Alfred Nobel".