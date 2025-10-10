Una rete ancora più intelligente . Open Fiber corre con Edge, AI e 6g

Nel panorama in continua evoluzione delle telecomunicazioni, l’innovazione non è solo un vantaggio competitivo, ma una necessità. Per comprendere meglio le direzioni che l’industria sta prendendo, abbiamo intervistato Francesca Parasecolo, a capo del Network Engineering di Open Fiber, il principale operatore FTTH italiano e tra i leader in Europa.

Quali sono i principali filoni tecnologici che Open Fiber sta esplorando per sfruttare al meglio la propria rete?

"La nostra infrastruttura in fibra ottica, nativa in FTTH (Fiber to the home), è senza dubbio la tecnologia alla base dei servizi di oggi e di domani. Teniamo conto solo di un dato: secondo i dati dell’FTTH Council, l’Italia ha raggiunto una copertura del 64% nel 2024, rispetto al 18% del 2017. Open Fiber a oggi ha messo in vendibilità oltre 17,65 milioni di unità immobiliari in fibra ottica, di cui 15,2 milioni in FTTH. Sulla connettività, dunque, abbiamo fatto passi da gigante, ma siamo indietro rispetto al take up - l’effettivo utilizzo della rete da parte dei cittadini e delle imprese - e rispetto allo sviluppo di soluzioni Edge, dove finalmente stiamo cominciando a investire. La rete, per noi, non si ferma alla posa dei cavi, ma si estende a come possiamo rendere questa rete più intelligente, efficiente e utile per il futuro. Stiamo già offrendo servizi a 10 giga alle famiglie e lavoriamo alla digitalizzazione dei processi grazie all’Intelligenza Artificiale ed al Machine Learning".

Ormai si parla molto di 6G e del suo potenziale. Come funziona e in che modo Open Fiber sta sostenendo questa transizione?

"Dal 5G ci attendevamo una grande rivoluzione, che non è avvenuta, e che si è tradotta sostanzialmente in un bitrate maggiore, cioè una maggiore velocità. Quello che percepiamo noi utenti in definitiva è solo che andiamo più veloci. Per quanto riguarda, però, i servizi a valore aggiunto il loro sviluppo è stato limitato. Con il 6G si presenta una nuova occasione. Al recente evento “Orizzonte 2030: l’Italia tra 5G e 6G”, organizzato nell’ambito della Bologna Communication week, e sponsorizzato da Open Fiber insieme al mondo universitario, si è parlato di come cogliere le opportunità offerte dal 6G per rilanciare il settore delle tlc, che da un po’ di anni è in sofferenza".

Cosa è emerso?

"In tale contesto, Open Fiber, come operatore wholesale only, dispone già oggi di una infrastruttura in fibra ottica che si estende per oltre 157.000 km su tutto il territorio nazionale, e che può essere utilizzata come una grande autostrada digitale per il trasporto di dati, abilitando nuovi servizi. Oltre 300 tra grandi e piccoli operatori di telecomunicazioni già oggi utilizzano la nostra rete offrendo servizi a famiglie, imprese senza la necessità di investire importanti capitali. Ma la nostra rete può supportare anche altri settori, come energia, idrico e automotive, offrendo servizi per ottimizzare la gestione delle proprie infrastrutture, evitando di duplicare gli investimenti e aprendo nuove opportunità di mercato per gli operatori di telecomunicazione".

E l’Ai, in che modo si inserisce in queste trasformazioni?

"L’intelligenza artificiale rappresenta una grande rivoluzione per il settore delle telecomunicazioni, si parla infatti di “AI for Telco e Telco for AI”. Con “AI for Telco” si intende l’utilizzo dell’AI per migliorare l’efficienza, la qualità dei servizi e la gestione delle reti di telecomunicazione".

Quali sono le applicazioni più concrete che state implementando?

"Per fare un esempio, abbiamo implementato nella nostra rete un sistema di proactive analisys che sfruttando algoritmi di Machine Learning ed intelligenza artificiale è in grado di prevedere eventuali guasti della rete, correlandoli a possibili fenomeni esogeni, come eventi climatici. Con “Telco for AI” vicecersa, si indica come le reti di telecomunicazioni siano fondamentali per lo sviluppo e la diffusione di soluzioni AI, fornendo connettività per la trasmissione di grandi quantità di dati e capacità di calcolo nei cosiddetti edge data center, posizionati sempre più ai bordi della rete. Le reti di telecomunicazione, quindi, devono sapersi adattare ed essere flessibili. In questo Open Fiber è facilitata dal fatto di avere una rete giovane e quindi meno vincolata da scelte cosiddette “legacy”".

C’è un’area o una tecnologia che avrà un impatto rivoluzionario e su cui Open Fiber sta gettando le basi?

"Senza dubbio la prima sfida la stiamo già affrontando ed è quella dell’Edge Computing. Il traffico dati oggi è sempre più in upload: carichiamo più video, più foto, più file, rispetto a prima. Sta cambiando quindi il comportamento dell’utente residenziale e la rete deve adattarsi. Grazie all’Edge computing il dato rimane vicino a dove viene generato: è più sicuro, veloce, e viaggia e consuma energia solo quando serve. Da questo punto di vista, Open Fiber, essendo presente sia nelle grandi città che nei piccoli comuni, ha la possibilità di avvicinare la rete di dati all’utilizzatore finale: elemento cruciale per applicazioni come i veicoli a guida autonoma, le città intelligenti e la telemedicina, per esempio".