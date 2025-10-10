Generazione 1000 euro: così i giovani possono salvarsi dal caro vita

Roma, 10 ottobre 2025 – Rimane uno dei temi più dibattuti, quello dell’impossibilità a livello economico, per i giovani, di farsi una famiglia, una casa, raggiungere insomma una stabilità economica. Infatti, il 41% degli italiani guadagna meno di 15.000 euro lordi all’anno, e la disparità è forte, stando ai dati Istat, fra lo stipendio medio di 30.800 euro e quello dei giovani che restano sotto i 22.000.

“Il fattore tempo è il vero capitale dei giovani”

Intanto, l’inflazione erode silenziosamente i risparmi: dal 2019 al 2023 la spesa reale delle famiglie è calata di oltre il 9%, pari a circa 6 miliardi di euro persi in potere d’acquisto. In questo scenario, il futuro previdenziale dei trentenni appare incerto. Chi è nato dopo il 1996 rientra nel sistema contributivo puro: la pensione dipenderà solo dai contributi versati. Uno studio del Centro Studi Itinerari Previdenziali stima che un under 30 con carriera discontinua rischi una pensione pari al 50% del suo ultimo stipendio. In cifre: 600-800 euro netti al mese dopo quarant’anni di lavoro.

“Il tempo è il capitale invisibile che i giovani hanno a disposizione, spiega Antonio Amendola, portfolio manager e docente universitario. “Se inizi a investire presto, anche con piccole somme, il tempo moltiplica i risultati. Rimandare di dieci anni significa perdere decine di migliaia di euro futuri”.

La simulazione

Un esempio lo chiarisce. Due risparmiatori iniziano a investire con rendimenti medi del 6%: Marco, a 18 anni, versa 200 euro al mese per 12 anni e poi smette; Luisa, a 35 anni, versa 400 euro al mese fino ai 65. A sorpresa, il capitale finale è quasi identico: ~340mila per Marco, ~400mila per Luisa. Ma Marco ha versato cinque volte meno. Eppure la consapevolezza finanziaria resta bassa. Secondo l’Osservatorio Edufin Index, solo il 40% degli italiani raggiunge competenze minime accettabili, mentre il 12% è in pieno analfabetismo finanziario. Tra i giovani, un terzo non distingue tra azioni e obbligazioni e oltre il 40% non comprende l’impatto dell’inflazione sui risparmi. Nonostante ciò, la generazione digitale mostra voglia di autonomia. L’Osservatorio Finanza Digitale rivela che il 30,8% degli investitori online ha meno di 35 anni, e quasi la metà degli utenti è donna (42,7%). Numeri che raccontano un interesse crescente, ma anche il rischio di confondere speculazione con pianificazione.

Occhio alle scelte guidate dalle emozioni!

È qui che entra in gioco l’educazione. “Non serve un capitale enorme”, sottolinea Amendola. “Bastano metodo, costanza e la capacità di proteggersi dall’inflazione. Un PAC da 100 euro al mese, se mantenuto per trent’anni, può trasformarsi in decine di migliaia di euro. Il problema non è non avere soldi, è non avere un piano”. Alla carenza di una solida educazione finanziaria si somma un fattore spesso trascurato ma altrettanto determinante: le scelte guidate dalle emozioni. Come sottolinea Daniel Kahneman, premio Nobel per l’economia, le decisioni degli investitori sono dominate da bias cognitivi - avversione alle perdite, eccesso di ottimismo, effetto gregge - che portano a errori frequenti e talvolta catastrofici. Lo conferma lo studio di Dalbar Inc., secondo cui negli ultimi trent’anni il rendimento medio degli investitori è stato inferiore di 3-4% annuo rispetto agli strumenti in cui investivano, non per colpa dei mercati, ma per vendite impulsive, inseguimento di mode speculative e sospensione dei piani di accumulo. “La disciplina batte la genialità. Non è importante prevedere i mercati, ma costruire un sistema che funzioni anche quando le emozioni ti porterebbero a sabotarlo”.