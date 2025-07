Apre in lieve calo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a 81,6 punti, contro gli 81,8 segnati in chiusura nella vigilia e gli 82,5 punti dell'apertura precedente. In calo di 0,1 punti il rendimento annuo italiano al 3,5%, mentre quello tedesco ne guadagna 0,3 al 2,87%.