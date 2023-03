Superbonus 110, guida alle novità. Ecco chi ha diritto agli sconti in fattura

Superbonus 110%, cambiano ancora le regole. Oggi le prime votazioni in Commissione Finanze della Camera hanno fissato alcuni paletti. In particolare, si sono definiti i primi settori o interventi che conserveranno lo sconto in fattura. Approvata, in particolare, la norma salva-infissi e caldaie, che rischiavano di uscire dal perimetro dell’agevolazione dopo la stretta sulla cessione dei crediti varata dal governo il 16 febbraio scorso. Ecco, nel dettaglio, chi si salva dal taglio della maxi-detrazione. Superbonus 110%: i numeri al 30 settembre Caldaie e infissi, basterà l’autocertificazione Norma approvata La deroga per le varianti d’opera Le parti comuni Barriere architettoniche Caldaie e infissi, basterà l’autocertificazione Un emendamento approvato oggi in Commissione Finanza consente di salvare il superbonus per i cosiddetti interventi di edilizia libera, come ad esempio i lavori per l’installazione di una caldaia, per la sostituzione di infissi o per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.Tutti lavori, cioè, dove non è necessaria l’autorizzazione del Comune e mancava, però, un titolo edilizio che stabilisse l’avvio degli interventi. Norma approvata La norma approvata oggi consente di salvare tutti quei contratti sottoscritti prima del 16 febbraio scorso ma per...