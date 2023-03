Superbonus e altri sgravi, per chi restano cessione del credito e sconto in fattura

Cosa resta del Superbonus, grafico

Roma, 19 febbraio 2023 - Dal bonus facciata a quello per le ristrutturazioni, fino al sisma-bonus o alle agevolazioni per la caldaia o gli infissi. La stretta decisa dal governo sul Superbonus 110% ha un effetto a cascata su tutti gli altri sconti fiscali per l’edilizia. Anche qui scatta la tagliola del 16 febbraio per poter usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito. Domani ci sarà un vertice fra governo e imprese per cercare una mediazione. Ma ecco, in dettaglio, che cosa cambia per chi ha già avviato i lavori o per chi intende farlo. Superbonus, ecco quanto è costato allo Stato (finora) regione per regione Superbonus, Meloni: "Costato 2.000 euro a ogni italiano" Cosa resta del Superbonus, grafico I bonus sotto tiro In pratica la norma approvata giovedì scorso dal governo fa scattare il disco rosso allo sconto in fattura o alla cessione del credito per tutti i bonus dove questa agevolazione era prevista. In particolare, fra i più diffusi, il sisma-bonus, il bonus ristrutturazione al 50%, il bonus facciata al 90%, il bonus per gli impianti fotovoltaici, il bonus barriere architettoniche e quelli previsti per l’acquisto di caldaie o infissi. Chi conserva lo sconto in fattura La data...