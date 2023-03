Tregua fiscale 2023: slittano le scadenze. Nuovo calendario per sanatoria e ravvedimento?

Il governo punta a cambiare il calendario della tregua fiscale. Il pacchetto di modifiche, contenuto nel nuovo decreto Pnrr, dovrebbe planare sul tavolo del Consiglio dei ministri il 28 marzo. Tasse Tregua fiscale: le novità Una nuova sanatoria Le due sanatorie in scadenza Le date ipotizzate per lo slittamento Il ravvedimento Le nuove date per il ravvedimento Tregua fiscale: le novità Tra le novità non c’è solo uno spostamento dei termini per le scadenze del 31 marzo per gli errori formali e il ravvedimento speciale, ma anche più tempo alle sanatorie sulle liti. Per le scadenze per le definizioni delle controversie tributarie, della conciliazione agevolata e della rinuncia alle liti in Cassazione si profila uno slittamento dall’attuale scadenza per richiesta e (primo) versamento dal 30 giugno al 30 settembre, con una modifica anche delle scadenze successive. Una nuova sanatoria Ma c’è dell’altro. Allo studio del governo ci sarebbe pure l’introduzione di una nuova sanatoria (che si aggiunge alle 12 già presenti in manovra), con la quale si estende la possibilità di chiudere i conti con il Fisco anche per gli atti di...