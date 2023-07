Sfida digitale Zuckerberg-Musk: arriva Threads

In attesa di sfidarsi fisicamente nelle arti marziali, Mark Zuckerberg va all’attacco di Elon Musk e lancia Threads, un social che si ispira a Twitter e che debutterà domani. L’applicazione sviluppata da Meta è già comparsa sui negozi digitali di Apple e Google e c’è anche un sito dedicato. Threads, secondo le indiscerzioni, sarà un social solo testo pensato per pubblicare brevi post nei quali si possono menzionare altri utenti e inserire link con un funzionamento pressoché identico a quello di Twitter e di altri servizi come Mastodon, al momento il principale rivale della piattaforma Musk. Ogni persona iscritta a Instagram potrà utilizzare lo stesso account anche per Threads e potrà importare la lista degli iscritti al proprio profilo e delle persone che segue.