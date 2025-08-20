Fs accelera sull’Alta velocità al Sud. Aggiudicata maxi gara da 1,6 miliardi

Un miliardo e seicento milioni di euro per 22 chilometri di nuova linea ferroviaria. È la misura della sfida che Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs) ha messo in campo per il futuro dell’Alta velocità al Sud. La maxi gara, aggiudicata al Consorzio Santomarco guidato da Webuild, rappresenta un tassello decisivo verso la realizzazione dell’Av Salerno-Reggio Calabria, il cui completamento è previsto entro il 2032. L’intervento prevede anche la costruzione della galleria Santomarco sulla linea Cosenza-Paola/San Lucido, un’opera considerata tra le più complesse del tracciato.

Dei 22 chilometri complessivi, circa 17 saranno in galleria, mentre i restanti 5 correranno in superficie. Previsti anche due viadotti e nove ponti, oltre a una nuova stazione a Montalto Uffugo, pensata per servire il territorio circostante e il polo universitario di Rende.

Il consorzio che si occuperà dei lavori vede Webuild in posizione di capofila con il 60% delle quote, affiancata da Ghella, Pizzarotti e Seli Overseas. Secondo le stime, l’opera impegnerà fino a 1.500 lavoratori tra personale diretto e indotto. L’attivazione del nuovo tratto è fissata per il 2032, in concomitanza con un’altra grande infrastruttura attesa da decenni: il ponte sullo Stretto di Messina. Una coincidenza temporale che non sfugge al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che parla di "assoluta possibilità" di arrivare alla scadenza con entrambe le opere completate.

Il progetto, sottolinea Rfi, rientra nel corridoio ferroviario europeo TEN-T Scandinavia-Mediterraneo, itinerario strategico per la connessione tra il Nord e il Sud del continente. Un corridoio che non solo rafforzerà i collegamenti passeggeri, ma consentirà anche di potenziare il trasporto merci su ferro, in particolare da e per Gioia Tauro.

Intanto proseguono i lavori sugli altri lotti della linea: il primo, tra Battipaglia e Romagnano, è già operativo e finanziato con i fondi Pnrr, mentre i lotti successivi sono in fase autorizzativa o progettuale. L’intero intervento permetterà di ridurre sensibilmente i tempi di percorrenza fra Roma e Reggio Calabria, migliorando al tempo stesso l’accessibilità di aree finora escluse dal sistema Av, come Cilento, Vallo di Diano, costa ionica e basso cosentino.