Mentra, c’è un italiano dietro gli ‘smart glasses’ del futuro: il 21enne Nicolò Micheletti

Roma, 20 agosto 2025 – Sebbene qualcuno li liquidi ancora come un gadget ‘da nerd’, gli smart glasses (letteralmente, ‘occhiali intelligenti’) sono l’accessorio digitale che rivoluzionerà, secondo gli esperti, il settore dei dispositivi indossabili. E forse, in un futuro non tanto lontano, rimpiazzerà gli smartphone.

A confermarlo sono i numeri: prodotti come gli occhiali Ray-Ban Meta, nati dalla collaborazione tra Meta e EssilorLuxottica, hanno superato, nel 2024, la quota di un milione di vendite in tutto il mondo. Si stima che le consegne possano più che raddoppiare entro fine 2025. Gli ‘occhiali intelligenti’, potenziati dall’intelligenza artificiale, affascinano per le tante funzionalità: da quelle più ‘basic’, come microfono e fotocamera, a quelle più avanzate – ancora in fase di sviluppo – come l’assistente vocale integrato, in grado di rispondere alle domande o di tradurre, nel corso di una conversazione, le frasi pronunciate in una lingua sconosciuta.

In questo nuovo fronte della battaglia fra le Big Tech americane e i colossi asiatici della tecnologia si inserisce Mentra, startup con sede a San Francisco, che annovera nel proprio team fondatore anche un giovanissimo ingegnere italiano: parliamo di Nicolò Micheletti, nato a Trento 21 anni fa e oggi ‘pendolare’ tra Shenzhen, in Cina, e San Francisco.

Chi è Nicolò Micheletti

Dopo aver conseguito la laurea in Computer Science a Manchester, Nicolò ha intrapreso un master all'università Tsinghua di Pechino, abbandonato a fine 2024 per dedicarsi completamente a MentraOs, il sistema operativo open source che la startup sta sviluppando specificamente per gli smart glasses.

Nell’ambito di Mentra, Micheletti ricopre il ruolo di responsabile dello sviluppo delle app collegate all’uso degli occhiali intelligenti. Lo scorso luglio, Mentra ha chiuso un round di finanziamento da 8 milioni di dollari per lanciare MentraOS 2.0, un sistema operativo open source progettato specificamente per gli smart glass.

Il round include alcuni nomi di spicco della Silicon Valley: Rich Miner (cofondatore di Android), Jawed Karim (cofondatore di YouTube), Eric Migicovsky (Pebble), Paul Graham (fondatore di Viaweb, poi divenuto Yahoo store, e di Y Combinator, considerato il miglior acceleratore di startup al mondo) e le divisioni di venture capital di Toyota e Amazon.

L'obiettivo di Mentra è il futuro

L'obiettivo di Mentra è avanguardistico e, al contempo, attuale: la startup sta lavorando a un software open source per una nuova generazione di ‘smart glasses’ leggeri. “Per potersi realmente diffondere e radicare nell’uso quotidiano – esordisce Micheletti – gli occhiali devono essere sufficientemente leggeri, in modo da poter essere indossati tutto il giorno senza fastidi. Il limite minimo di peso, attualmente, è 40 grammi: oltre questa soglia, gli utenti li tolgono dopo poche ore”.

Il software che ‘decifra’ le parole

Quanto al software open source MentraOs, pensato principalmente per fornire agli sviluppatori un accesso facile per la realizzazione di app per smart glasses, la piattaforma supporta già sottotitoli in tempo reale, traduzione, notifiche e un assistente IA. Per far comprendere meglio la funzione dei sottotitoli, Micheletti cita l’esempio delle persone sorde: “Se gran parte degli occhiali ‘acustici’ si limita, oggi, a ridurre i rumori di fondo e bilanciare il volume, magari con l’inserimento di altoparlanti, noi pensiamo a qualcosa di più. Pensiamo a un software capace di decifrare ciò che le altre persone dicono in tempo reale, tramite il riconoscimento vocale, e trascriverlo su un testo, che viene proiettato sulle lenti”.

Un device leggero per indossato tutto il giorno

Mentre aziende come Meta e Google stanno costruendo piattaforme verticalmente integrate, con app store rigidamente controllati, Mentra punta su apertura, modularità e flessibilità. Il software aperto consente agli sviluppatori di creare app che funzionano su diversi modelli e brand di smart glasses, proprio come avviene con Android per gli smartphone: un aspetto che il team di Mentra – costituito, al momento, da circa 15 persone – ritiene essenziale per un device adatto a essere indossato tutto il giorno, candidandosi, così, come alternativa concreta agli occhiali comuni.

Intelligenza proattiva

Un altro dettaglio che fa la differenza è l’abbinamento degli smart glasses di Mentra a un’intelligenza artificiale definita dallo stesso Micheletti ‘proattiva’. Cosa significa? "Significa – chiarisce l’ingegnere trentino – che il software installato negli occhiali riesce a comprendere, grazie all’intelligenza artificiale e al riconoscimento vocale, le nostre conversazioni. E capisce quando è il caso di intervenire per fornire le risposte alle domande che ci poniamo, senza essere costretti a tirare fuori lo smartphone dalla tasca ogni volta che ci sorge un dubbio”.