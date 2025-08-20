Pensione a 64 anni nel 2026, due soluzioni per snellire i requisiti. Si ragiona anche sul Tfr

Roma, 20 agosto 2025 – Il 2026 potrebbe diventare l’anno in cui lo standard per lasciare il lavoro in via anticipata diventeranno i 64 anni di età. Questa è la soglia per il pensionamento con la cosiddetta pensione anticipata contributiva: la pensione prevista per coloro che hanno cominciato a lavorare dal primo gennaio 1996 e che hanno l’assegno calcolato interamente con il metodo contributivo. Ebbene, questa stessa formula di uscita potrebbe essere estesa anche a coloro che rientrano nel sistema misto, lavoratori in attività anche prima della data indicata e che hanno la rendita calcolata con il contributivo e con il retributivo. Non solo: per raggiungere il livello di pensione richiesto per lasciare il lavoro potrebbe essere previsto anche l’utilizzo del Tfr, dopo che quest’anno è stato introdotto il possibile ricorso al capitale versato nei fondi pensione.

La pensione contributiva a 64 anni oggi

Attualmente possono chiedere la pensione in questione i lavoratori il cui primo contributo è successivo al 31 dicembre 1995 (sistema interamente contributivo).

I requisiti richiesti sono: 64 anni di età (senza adeguamento per gli anni 2025-2026). Anzianità contributiva effettiva di 20 anni (contano solo contributi “effettivi”: obbligatori, volontari, riscatto; esclusi quelli figurativi), di 25 anni se per raggiungere la soglia d’importo prevista si somma anche la rendita della previdenza complementare; dal 2030 il requisito salirà a 30 anni.

Per ottenerla l’importo minimo dell’assegno (“soglia”) deve essere nell’anno in corso: 3,0 volte l’assegno sociale (2025: €1.616,07 lordi/mese), 2,8 volte per donne con 1 figlio (€1.508,33), 2,6 volte per donne con 2 figli (€1.400,59). L’assegno sociale 2025 è €538,69/mese (13 mensilità). Dal 2025 si può sommare la rendita (valore teorico certificato) alla pensione Inps per superare la soglia: se lo si fa scatta il requisito di 25 anni (poi 30).

Teniamo conto che sono previste anche: la decorrenza parte 3 mesi dopo la maturazione dei requisiti, la cessazione del lavoro dipendente: va interrotto prima della decorrenza (regola generale per le pensioni anticipate), un tetto all’importo: fino ai 67 anni l’assegno erogato è massimo 5 volte il trattamento minimo (circa €3.017 lordi/mese nel 2025), il cumulo con redditi di lavoro: non cumulabile con redditi da lavoro dipendente/autonomo fino a 67 anni (eccezione: lavoro autonomo occasionale fino a €5.000 lordi annui).

La pensione anticipata a 64 anni nel 2026

In discussione c’è la possibilità di estendere questa formula anche ai lavoratori che hanno contributi precedenti al 1996. Come? Prevedendo la possibilità di calcolare la pensione con il sistema misto, retributivo per la parte precedente il 1996. Tutte le altre regole verrebbero estese come sono oggi. L’altra novità possibile è la possibilità di utilizzare anche il Tfr per raggiungere la soglia minima per accedere a questo sistema di pensionamento.