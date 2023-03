Vela e superyacht. Il mercato sorride al Made in Italy

Il segmento dei superyacht conferma un portafoglio ordini che arriva a 2-4 anni

Ottimista per natura e senza nemmeno tracce di quel coté caratteriale che fa dei veri ’liguri nativi’ dei simpatici portatori del ’mugugno’. Niente di niente. Perché la vita è un dono, sempre. E se lo è, ricoprire un ruolo apicale come quello di ’direttore generale di Confindustria Nautica’, per lei, Marina Stella, la vita è anche l’occasione per contribuire allo sviluppo di una vera eccellenza del Made in Italy con l’esperienza maturata in anni di consulenze nei settori dell’auditing, della certificazione di bilanci di società quotate e nella vigilanza dell’intermediazione finanziaria. Come dire: la persona giusta e rappresentativa per un settore che ha fatto dell’affidabilità e della competenza gli elementi distintivi. Lo ripete e le sue parole, distillare e mai retoriche, sembrano il decoro mentale di un mondo imprenditoriale che si appresta a misurare il proprio stato di grazia nelle grandi manifestazioni internazionali del 2023. "Quando la domanda commerciale e i consumi portano il mercato ad orientarsi su beni come quelli della nautica da diporto, viene scelto il prodotto migliore – spiega –. E quello italiano viene identificato esattamente come tale, per innovazione, design, cura dei particolari e affidabilità. È la cifra delle nostre imprese: disporre di una profonda cultura...