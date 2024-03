Il logo HF per le sportive. Il debutto su strada sulla Ypsilon del 2025

Lancia resuscita il logo H, aggiornato in vista dell’arrivo delle nuove versioni sportive del Marchio. A partire da Lancia Ypsilon HF, attesa nel 2025, compatta dal motore elettrico da 240 cavalli, accreditata di una accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi. Una compatta di lusso con grande carattere. Il logo ha oltre sessanta anni di storia, nato nel 1960 con il Club ’Lancia Hi-Fi’, ovvero alta fedeltà, dedicato chi aveva acquistato almeno sei vetture Lancia nuove, e poi adottato nel 1963 dalla Squadra Corse Lancia, capitanata da Cesare Fiorio.

Riprende le caratteristiche da due eredi storici. I colori sono quelli del logo ufficiale della Fulvia Coupè del 1966, mentre l’inclinazione delle lettere è quella del logo della Lancia Delta degli anni Novanta. Presente il mitico elefantino rosso. Icone della storia del Costruttore, come lo sono state la Stratos dal 1974 al 1978, la Delta Turbo nel 1983, poi Delta 4WD, Delta Integrale e Delta HF integrale Evoluzione.

Ci saranno versioni col nuovo logo anche per Lancia Gamma, attesa nel 2026 e la nuova Delta, annunciata per il 2028. Infine le parole del Ceo di Lancia, Luca Napolitano "Facciamo un altro passo in avanti nel percorso del Rinascimento Lancia, che sottolinea l’anima più brutale e radicale del Marchio e il suo impegno nel puntare su modelli prestazionali. Torneremo nel Rally? Ci stiamo lavorando" Sarebbe un rientro leggendario, Lancia per due decadi è stata la regina del rally.

F.F.