Sicurezza attiva con l’aiuto dell’IA

Notevole il corredo di sicurezza attiva di HR-V grazie alla presenza del pacchetto Honda Sensing. La regolazione automatica degli abbaglianti e di monitoraggio dell’angolo cieco sono di serie sull’intera gamma. L’allestimento Advance propone anche il monitoraggio del traffico in avvicinamento e l’allestimento top di gamma Advance Style vanta in aggiunta luci attive di svolta a Led. La punta di diamante del sistema è la nuova telecamera ad angolo più ampio e ad alta definizione, che sostituisce il set di camere e sensori multiuso della precedente generazione. Anche le prestazioni della telecamera monoculare sono state ulteriormente migliorate rispetto al modello introdotto di recente sulla Jazz. Il riconoscimento ora sfrutta l’intelligenza artificiale (IA) per l’elaborazione delle immagini.

f.f.