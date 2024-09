Cupra Terramar. Il Suv sportivo da Coppa America

di Giuseppe Tassi

’There is no second’, il secondo non esiste. L’inno al primato è alla vittoria ad ogni costo è il mantra della Coppa America di vela. Lo fa suo Cupra, sponsor mondiale della manifestazione, per salutare il lancio di Terramar, Suv grintoso e pieno di ambizioni. Il teatro è a pochi chilometri dal campo di regata dove Luna Rossa e gli sfidanti della Vuitton Cup si battono per conquistare la finale contro New Zealand.

Acqua e terra con la loro potenza devastante sono gli elementi che dominano lo schermo gigante nella grande sala dell’America’s cup experience che ospita l’anteprima mondiale. In un frastuono di onde la terra si spacca e dagli abissi affiora Terramar in tutta la sua imponenza. Il tema è ripreso in un magnifico cortometraggio del regista spagnolo Juan Antonio Bayona studiato per il lancio della vettura.

Su Terramar (nome derivato dallo storico circuito di prova di Cupra) il marchio spagnolo scommette forte. Al punto da prevedere un aumento di 500 mila unità vendute nel mondo grazie ai clienti di conquista portati dal nuovo Suv. Pensato e progettato a Barcellona, sarà costruito in Ungheria nello stabilimento di Györ. Arriverà sul mercato a novembre a un prezzo di partenza di 42.250 euro. Una serie speciale di 1.337 esemplari con il logo della Coppa America sarà messa subito in vendita.

Terramar è un Suv grintoso da 4.519 mm di lunghezza. Più piccolo di Tavascan ( che è solo elettrico) offre grandi spazi interni e un bagagliaio da 540/630 litri. Ha un muso a forma di squalo, un’ampia griglia lavorata con elementi a rilievo, due profondi solchi sui fianchi che sembrano branchie e un posteriore dalla forte personalità. L’impressione è quella di una vettura solida dal piglio fortemente sportivo in perfetta sintonia con il Dna della casa.

Cruciale il tema delle motorizzazioni perché Terramar potrebbe essere l’ultima auto a motore termico del brand, a meno che il congelamento della svolta elettrica non modifichi i piani. L’ultima nata di Cupra unisce le prestazioni della combustione e dell’elettrificazione, proponendo cinque diversi propulsori e tre diverse tecnologie: TSI (benzina), Hybrid (mild hybrid) e la nuova generazione di motori e-HYBRID (ibridi plug-in), che erogano dai 150 ai 272 cavalli di potenza e garantiscono un’autonomia in solo elettrico fino a 100 km.

Gli interni confermano la vocazione sportiva con un abitacolo orientato al guidatore e uno schermo touch da 12,9 pollici di facile e intuitiva gestione. La digitalizzazione è al centro dell’attenzione del conducente, con un’HMI (Human Machine Interface) di nuova concezione implementata nel cockpit digitale e nel sistema di infotainment da 12,9” con cursore retroilluminato. Inoltre, Cupra continua la sua collaborazione con gli esperti audio del marchio Sennheiser Mobility, integrando un sistema audio ad alta fedeltà a 12 altoparlanti.