Renault 5 nuova icona elettrica alla conquista dell’Europa

Più che il Salone di Ginevra è stato il Salone di Renault. Perché il marchio francese, unico europeo presente al Palexpo svizzero spopola su tutta la linea. Con la nuova Scenic elettrica vince il titolo di "Auto dell’anno" grazie al voto massiccio della stampa specializzata. E con l’anteprima mondiale della nuova Renault 5 il ceo italiano Luca De Meo lancia una sfida elettrica ai costruttori cinesi e americani nel nome della vecchia Europa, qui malinconicamente assente.

"We can", "noi possiamo" ripete De Meo riecheggiando Obama. "L’operazione dimostra che l’industria automobilistica europea è all’altezza delle sfide che vengono da Est (Cina) e da Ovest (Usa). Il made in Europe è possibile anche per l’auto elettrica. Se abbiamo realizzato in soli tre anni la nuova Renault 5 E-Tech Electric, se siamo in grado di assemblarla in meno di dieci ore negli stabilimenti francesi di Ruiz, Douai e Cleon. Ciò significa che la grande sfida è cominciata e promette bene".

Eccola l’erede dell’icona del 1972: "Nuova Renault 5 è allegra, gioiosa e colorata come la sua antenata, abbordabile nel prezzo (sotto i 25 mila euro n.d.r.) e cool. Aiuterà in modo decisivo a democratizzare l’uso dei veicoli elettrici e a fare volumi importanti: sarà l’elettrica per tutti. La nostra ’bambina’ accompagnerà verso il futuro milioni di persone e sarà un viaggio bellissimo".

Sotto questi auspici rinasce una vera e propria icona pop con un design retro-futurista, che recupera ed evolve elementi della prima Renault 5. Popolare, colorata di giallo intenso o di verde squillante, richiama subito grande attenzione sul palcoscenico givevrino. I fari anteriori sono derivati dalla versione originaria e sembrano occhi spalancati sul mondo. Una linea rossa circonda la parte superiore della vettura e isola il tetto, la griglia del radiatore, con un grande 5 disegnato, diventa indicatore per la ricarica. Con una batteria da 52 kWh e autonomia di 400 km (nella versione da 150 cv) Renault 5 si propone come elettrica equilibrata per tutti gli usi. Un mondo di suggestioni e nuove tecnologie in 3,92 metri di lunghezza con un abitacolo innovativo, dove spiccano due display da 10 pollici e sedili colorati a forma di H in tessuto di jeans tutto riciclato. Le novità più futuristiche sono il caricatore bidirezionale, che può restituire energia alla rete e ricaricare in orari più convenienti e l’Avatar Reno, qualcosa di più di un comando vocale: un vero e proprio compagno di viaggio che risponde a tono alle domande, può modificare luci e temperatura interna e prefigurare un piano di viaggio, comprese le soste per la ricarica.

Un’evoluzione tecnologica che si sposa perfettamente con il piacere di guida, garantito anche dalla nuova piattaforma AmpR Small. Nata per l’elettrico, ha trasformato in auto di serie quel modellino dimenticato in un angolo della sede di Renault che tre anni fa colpi la fantasia di Luca De Meo. AmpR Small ha compiuto il miracolo in tempi brevi, risparmiando un anno sul tempo di sviluppo della vettura e riducendone di conseguenza i costi. "È quanto succederà anche con la futura Twingo elettrica – chiude De Meo – che nascerà sulla stessa piattaforma rivisitata con risparmio di costi con un prezzo sotto i 20 mila euro".