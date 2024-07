Omoda 5 e Jaecoo 7. Il gruppo Chery punta sull’Europa

Comincia l’assalto al mercato italiano di Omoda e Jaecoo, il nuovo brand che il Gruppo Chery ha pensato per l’Europa. Il colosso cinese tenta la conquista del Vecchio Continente puntando proprio sull’Italia (e sulla Spagna) con una strategia rivolta ad un pubblico giovane e dinamico. Il primo step sarà il lancio di Omoda 5 (in foto), con gli ordini già aperti per il SUV compatto e sportivo, seguito a settembre dalla Jaecoo 7, modello a ruote alte più massiccio e pronto anche a offrire ottime capacità fuoristradistiche. Il primo Suv sarà a benzina (da 27.900 euro) o elettrico, il secondo con motorizzazione plug-in.

Non poteva che essere Milano dunque il punto di partenza per Omoda e Jaecoo, con la città della moda che sarà anche specchio delle ambizioni del brand cinese intenzionato a fare un percorso legato a doppio filo al fashion, alla sostenibilità e alla consapevolezza ambientale. A supportarne la crescita una rete italiana già consolidata e in espansione, con 28 partner che metteranno a disposizione 40 concessionari sul territorio italiano e l’obiettivo dichiarato di toccare i 50 entro fine 2024 e arrivare a 100 show-room entro il 2025.

Alle spalle ci sarà la solidità del Gruppo Chery, capace di vendere 1,88 milioni di vetture nel 2023 e di esportarne 940 mila, un colosso che ad oggi conta una presenza in 5 Continenti, con sei centri di Ricerca e Sviluppo, 17 stabilimenti K&D, oltre 4 mila concessionari partner e più di 80 mila addetti a livello globale.

"L’Italia ha una storia automobilistica incredibile, è la patria del car design e delle grandi produzioni di lusso famose in tutto il mondo – ha affermato Zangshan Zhang, vice presidente di Chery Automobile – approdare in questa realtà ci riempie di orgoglio è un onore e lo sarà ancora di più quando cresceremo, consolidando partnership locali e radicheremo ulteriormente il nostro rapporto con questo meraviglioso Paese".

Il primo passo dunque sarà il lancio di Omoda 5, già ordinabile negli allestimenti Comfort e Premium. I pacchetti sono già completi nelle dotazioni, con prezzo di lancio di 27.900 euro. Per Jaecoo 7 bisognerà attendere settembre. Due modelli per target diversi: il primo pensato per un pubblico più giovane, un benchmark di riferimento che Omoda e Jaecoo ha individuato nei Lohas, categoria di marketing sociale emersa negli ultimi anni e dinamica e attenta alle tematiche ambientali. Un gradino più sopra invece Jaecoo, orientata a un pubblico sempre giovane ma più maturo, con la possibilità di unire il premium all’off-road. La sfida è appena cominciata.