A tutto downhill. Le discese ardite del Mottolino

di Davide Costa

Il Mottolino si mette il ‘vestito’ estivo: se d’inverno è il regno dei freestyle, l’estate è il paradiso degli appassionati di downhill. E con la bella stagione ormai alle porte l’area si conferma come centro di riferimento per i rider di tutti i livelli, dai principianti ai ‘pro’. Mottolino è una delle due aree sciistiche dell’altopiano di Livigno, nel Piccolo Tibet. Prima ski area italiana a credere e investire nel freestyle e punto di riferimento per un target giovane grazie al suo snowpark, futura sede delle gare di half pipe, slopestyle e big air durante le Olimpiadi Milano Cortina 2026.

Fiore all’occhiello dell’estate sarà il Bike Park, aperto dal 7 giugno al 28 settembre, con tanti percorsi suddivisi in base al livello di difficoltà e con aree per l’allenamento acrobatico, come la Jump Area in zona passo Eira e la North Shore area, immersa nel bosco, che rendono l’esperienza davvero unica. Nonostante i lavori di rinnovamento per le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026, che interesseranno alcune aree del parco, sarà attiva la seggiovia Yepi ed è in arrivo una nuova linea per principianti, ideale per chi si avvicina al mondo delle mountain bike in gran sicurezza. Da segnalare il quartier generale, uno spazio all’avanguardia e tutto digitale, situato alla partenza dell’impianto di risalita dove sono a disposizione un’officina high-tech (è l’unico centro di revisione per ammortizzatori e sospensioni di Livigno) e un negozio con abbigliamento e accessori delle migliori marche e pezzi di ricambio: dettagli questi, si spiega dal Mottolino, che ne fanno un vero e proprio hub per gli appassionati delle due ruote. Ma le novità non finiscono qui.

Per le famiglie questa estate ci sarà lo Yepi Park, un nuovo playground gratuito in quota pensato per i più piccoli che sarà accessibile a piedi o con la telecabina Mottolino. Il comprensorio offrirà anche un innovativo servizio di baby-sitting in alta quota, disponibile su prenotazione con attività ludico-educative e tariffe ad hoc. A completare l’offerta, il nuovissimo impianto di risalita, la telecabina Mottolino, già operativo dall’inverno scorso, che collega il centro di Livigno ai 2.400 metri della vetta con cabine panoramiche per godere di una vista spettacolare su tutta la valle.