Tucson a tutto ibrido . Una scelta intelligente

Hyundai Tucson si reinventa attraverso un restyling di forma e sostanza. L’aggiornamento eleva l’esperienza di guida, il comfort a bordo sempre nel segno di design e funzionalità.

Tucson raffina la sua filosofia ’Parametric Dynamics’, evolvendola verso un’estetica ancor più scolpita e risoluta. Il frontale, con il suo intreccio di linee sottili e angolari che delineano griglia e paraurti, è ora dominato dalla firma luminosa ’Parametric Hidden Lights’. Anche il posteriore ha beneficiato di una revisione meticolosa.

L’abitacolo è stato ripensato per innalzare comfort e praticità. Una nuova architettura interna e un design rivisto migliorano l’esperienza a bordo. Dal volante alla console centrale con ricarica wireless integrata, fino al selettore del cambio sul piantone dello sterzo. Spicca il doppio display curvo da 12,3 pollici, che integra quadro strumenti e infotainment.

Sfoggia una dotazione tecnologica di prim’ordine. Con aggiornamenti Over-the-Air (OTA), telematica Bluelink e i servizi Hyundai LIVE. La Digital Key 2.0 permette di sbloccare e avviare il veicolo tramite la tecnologia NFC del proprio smartphone o smartwatch, l’head-up display proietta informazioni sul parabrezza, ottimizzando sicurezza e comodità.

Tucson conferma un’offerta propulsiva completa e all’avanguardia. La gamma include varianti mild-hybrid (benzina e diesel), full-hybrid, a 2 o 4 ruote motrici, e le plug-in hybrid (2WD o 4WD).

Avanzata e tecnologica è la configurazione PHEV 2WD (prezzo da 42,600 euro) che abbina un motore benzina 1.6 T-GDI da 160 CV a uno elettrico da 98 CV e a una batteria di trazione da 13.8 kWh. Tale sinergia eroga una potenza massima di sistema di 253 CV e una coppia di 367 Nm, offrendo un’autonomia 100% elettrica fino a 71 km nel ciclo combinato WLTP, che sale a ben 90,9 km nel ciclo urbano. La versione 4WD, con la stessa potenza, garantisce fino a 65 km in modalità elettrica. Un sistema intelligente gestisce la carica, passando automaticamente alla modalità ibrida sotto soglie predeterminate per ottimizzare i consumi e prevenire lo scaricamento completo della batteria.

Speciale la Tucson 20° Anniversario, caratterizzata dall’esclusiva colorazione opaca Pine Green Matte e da un raffinato abbinamento interno in pelle nera e tessuto scamosciato con cuciture a contrasto Pine Green. Disponibile come pacchetto opzionale sull’allestimento Excellence, arricchisce la dotazione con cerchi in lega da 19 pollici, fari Full LED Wide Projection a matrice, portellone elettrico, sedili anteriori e volante riscaldabili, oltre all’esclusivo Krell Premium Sound System. Dettagli distintivi come i loghi sui poggiatesta anteriori e sui battitacco delle portiere la rendono inconfondibile.