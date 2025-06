Honda GB350S. Quando il Custom è un’opera d’arte

Il mondo Honda fra velocità ed emozioni personali. Quelle di chi guida e allo stesso tempo decide di personalizzare la proprio moto. Rendendola unica e magari realizzando un qualcosa che può diventare un punto di partenza. Per tutti.

Nel 2025 Honda abbraccia ancora una volta l’estro artistico e lo stile lanciando la sesta edizione del concorso di personalizzazione Honda Customs che si tiene, come da tradizione, durante il Wheels and Waves a Biarritz, in Francia.

Anche quest’anno la competizione vede protagoniste moto uniche, realizzate da concessionarie ufficiali Honda e customizzatori specializzati, pronte a sfidarsi per i voti dei fan e dei visitatori. Il modello scelto come base progettuale per quest’anno è l’apprezzatissima GB350S, grande novità introdotta nella gamma Honda 2025, che sta riscuotendo un notevole successo tra i giovani e non solo.

La sigla GB torna in Europa in grande stile: la piccola roadster sfoggia linee pulite e classiche, è forte dell’affidabilissimo monocilindrico raffreddato ad aria di 350 cc - che la rende guidabile con patente A2 - ed è capace di catturare l’attenzione grazie al suo fascino e al carattere che la contraddistinguono. È semplicemente la base di partenza perfetta per un progetto di customizzazione. Il design dalgusto retrò segue un percorso già tracciato da altri modelli Honda che sono stati capaci di ispirare le menti più creative d’Europa. Nel 2020 la CB1000R fu la prima moto ad esser protagonista di questo contest, seguita nel 2021 dalla sorella minore CB650R e dalla CMX500 Rebel nel 2022.

Nel 2023 i riflettori sonostati puntati sulle iconiche Dax, Grom e Monkey, mentre lo scorso anno la protagonista è stata la CL500 anche se, ad aggiudicarsi il primo posto della quinta edizione è stata la CL250 dalla Turchia. Il contest Honda Customs è ormai un imperdibile appuntamento stagionale godibile dal vivo, che sta diventando ogni anno sempre più popolare anche online con oltre 25.500 visitatori votanti nel 2024 (+18% rispetto all’anno precedente) facendo registrare più di 7.000 download dei wallpaper esclusivi a tema disponibili sul sito web.

Le votazioni per scegliere la propria creazione preferita rimarranno aperte online per tutta l’estate su hondacustoms.com. I visitatori del sito potranno,oltre a votare le GB350S in gara, scaricare sfondi a tema esclusivi per smartphone o desktop. È inoltre possibile avere un’anteprima di quelli che saranno i valori in campo a livello creativo dando un’occhiata alle cinque migliori moto spagnole e portoghesi che partecipano al concorso ‘Dream Garage’ e che rappresenteranno i rispettivi Paesi nel ’Campionato Europeo’, che si terrà sempre a Biarritz. Per scoprire le altre creazioni – attualmente in fase di realizzazione – da Francia, Regno Unito, Italia e altri Paesi, visita hondacustoms.com da metà giugno.