ILLUMIA è il primo family business nel mercato retail di energia e gas, secondo la classifica dell’Autorità per l’energia. Nel 2006, anno in cui viene liberalizzato il mercato, diventa ufficialmente fornitore di energia elettrica e gas. Oggi conta 1 miliardo di fatturato. Opera nei mercati energetici di Italia, Germania, Francia, Austria, Slovenia, Svizzera e Ungheria. Dal 2022 vende anche la connessione alla fibra ottica, posizionandosi come un provider di servizi per la casa, a differenza della tradizionale utility.

Nata come una startup di una manciata di collaboratori in gran parte neolaureati, a distanza di 15 anni è il quinto brand energetico a livello di riconoscibilità nel mercato nazionale con poco meno di 300 dipendenti, con un’età media di 33 anni. A seguito della comunicazione da parte di Acquirente Unico dell’esito del processo di assegnazione tramite aste dei Servizi di Maggior Tutela, Illumia si colloca come settimo operatore del mercato retail italiano dell’energia elettrica, raggiungendo il milione di clienti e centrando l’obiettivo individuato dal Piano Industriale varato negli scorsi mesi.

Il presidente di Illumia, Marco Bernardi nel 2018 ha vinto il premio ’EY Imprenditore dell’anno’ nella categoria Innovation & Digital Transformation e, per il quinto anno consecutivo, l’azienda bolognese ha ricevuto il riconoscimento di Welfare Champion, confermandosi così uno dei più interessanti family business del panorama italiano.

Con un portafoglio di un milione di clienti, Illumia fa di competenza e convenienza i suoi punti focali. Da sempre Illumia è, poi, focalizzata sulla crescita e sullo sviluppo delle persone. Per questo è stata costruita un’Academy all’interno dell’headquarter, dotata di tutto il necessario per una formazione continua delle risorse, con oltre 100 corsi l’anno erogati ai dipendenti.

Illumia sa di avere l’energia giusta per cambiare le cose. Per questo investe in attività con un forte risvolto sociale, destinando, ogni anno, il 2% dell’utile netto a iniziative promosse e organizzate dai collaboratori, spronati a proporre attività sociali e a presentare progetti. Illumia vuole infatti anche essere a tutti gli effetti un incubatore di attività, sfide, idee ed iniziative che favoriscono la produzione di energia non solo fisica, ma anche culturale.

