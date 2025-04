Internazionalizzazione: accordo Simest-Renco

PUNTA ALL’INNOVAZIONE l’accordo stipulato da Simest, società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese, e Renco Group, player italiano attivo come General Contracting nel mercato dell’Energia, dei Buildings e dell’Asset Management. Le due società hanno sottoscritto un protocollo d’intesa finalizzato a favorire investimenti, maggiore competitività, internazionalizzazione e crescita sul mercato.

Il progetto nasce nella cornice del Piano Mattei per l’Africa, in collaborazione con la Struttura di Missione per l’attuazione del Piano istituita alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che individua la promozione delle esportazioni e degli investimenti tra gli ambiti di intervento. Con l’obiettivo, tra l’altro, di fornire sostegno alle imprese italiane di filiera, in particolare le pmi, con interessi in Africa per investimenti in digitalizzazione, sostenibilità e rafforzamento della solidità patrimoniale, nonché nella formazione di manodopera qualificata proveniente dal continente africano.

L’accordo consentirà a Simest di identificare le necessità delle imprese fornitrici, in sintonia con gli obiettivi industriali di Renco, facilitando l’accesso a finanziamenti agevolati per realizzare investimenti in innovazione, sostenibilità e consolidamento patrimoniale. Oltre che per la formazione di personale altamente qualificato, l’inserimento di temporary manager per supportare transizione digitale ed ecologica, innovazione dei processi e sicurezza.

Verranno sostenuti progetti di espansione sui mercati esteri e consulenze specializzate per progetti di internazionalizzazione. "Per noi è un passo strategico – dice Giovanni Rubini, ad di Renco Group – E punta a rafforzare la competitività delle imprese della nostra filiera. Il supporto di Simest agli investimenti all’estero è fondamentale: è con noi nella centrale di Yerevan in Armenia, e presto sarà con noi anche nel porto e nell’area logistica di Pemba, in Tanzania".

Internazionalizzazione e innovazione sono due obiettivi di Simest, come spiega l’ad della società, Regina Corradini D’Arienzo (nella foto in basso):"Supportare le imprese appartenenti alle filiere produttive rappresenta una priorità strategica. L’accordo Filiere d’impatto, avviato con altri campioni industriali di rilevanza globale e siglato anche con Renco, costituisce un passo significativo in questa direzione".

Le. Ma.