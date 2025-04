I successi di Orma. Macchine agricole da mezzo secolo in tutta la Penisola

ORMA MACCHINE AGRICOLE festeggia, in questo 2025, il suo cinquantesimo anniversario di attività, un traguardo importante per l’azienda fondata nel 1975 dalla volontà e dall’impegno di Elio Biagioni. Opera nel settore della costruzione, vendita e riparazione di macchine agricole con un percorso iniziato, mezzo secolo fa, con passione e dedizione, che ha visto crescere l’azienda come punto di riferimento in tali settori. Con un raggio di azione che, nel tempo, si allargato dall’ambito locale a quello umbro per poi travalicare i limiti regionali con attività praticamente in tutta Italia.

Un’attività iniziata con una piccola officina dedicata alle riparazioni delle macchine agricole, a Tordibetto di Assisi, alle porte della città serafica, nel verde della pianura, là dove poi comincia la zona collinare che guarda la terra di san Francesco. Cinquant’anni in cui proprio il legame con la terra – l’azienda si è espansa, ma è rimasta là dove tutto è partito, con un ‘distaccamento’ a Rieti -, con quella attenzione alle persone, al lavoro, ai rapporti con la gente che ne sono il biglietto da visita vincente di Orma. Vivere e operare – come sottolineano - in funzione non del guadagno di un imprenditore, ma delle esigenze dei propri clienti. Nel rispetto di una tradizione familiare che ne rappresenta un valore assoluto.

"L’azienda è stata fondata da Elio Biagioni che, all’epoca aveva 25 anni e una grande passione per le macchine per lavorare la terra" spiegano dalla Orma dove, accanto al capostipite, sempre in prima linea, operano i figli Donatella e Gianluca, con il sostegno dei rispettivi coniugi, Gianluca e Debora. Insostituibile il contributo della moglie Maria Matilde, per tutti Bruna che, pur non partecipando alle attività aziendali, ha sostenuto e contribuito alle fortune dell’attività. Attività dove si sta affacciando la terza generazione della famiglia, con Matteo – figlio di Donatella, già inserito in azienda (l’altra figlia, Chiara, tredicenne, è ancora alle prese con la scuola) – e Giacomo, figlio di Gianluca, studente universitario.

Orma, pur evolvendosi in risposta alle sfide moderne e alle nuove esigenze del settore agricolo, ha sempre preservato la sua natura familiare, con un occhio attento alla sostenibilità e al benessere della comunità locale. Mantenendo un organigramma che snello è dir poco, ma capace di soddisfare le richieste sia per quanto riguarda la vendita, ma soprattutto la costruzione e la riparazione di macchine destinate all’agricoltura.

"Siamo quattro gatti – dicono alla Orma – ma tanto basta per rispondere alle richieste di coloro che si rivolgono a noi. Vendiamo macchine, quelle per intenderci che vengono trainate dai trattore per i lavori della terra: per l’aratura, la semina, la fienagione. Ne produciamo alcune specifiche, frutto della nostra esperienza nel settore. C’è poi il capitolo relativo alla riparazione, alla capacità di reperire pezzi di ricambio e di rimettere in funzione mezzi che hanno problemi. Un’attività, quella della riparazione, che è molta apprezzata, frutto dell’esperienza, della passione, delle conoscenze che si hanno nel settore."

In tutti questi anni l’azienda, grazie all’efficienza del suo personale, ha contribuito allo sviluppo dell’agricoltura locale, sempre guidata dai valori di trasparenza, serietà e correttezza professionale condivisi da tutti coloro che vi operano, così da offrire al consumatore la qualità desiderata. Macchinari dai nomi strani e misteriosi per chi non opera nel settore, dagli estirpatori agli assolcatori, agli affossatori, ai coltivatori ai vibrocoltivatori declinati in varie modalità a seconda delle esigenze di chi le adopera. E ancora cassoncini, palette caricaterra, forche caricaletame, pale ‘spietatrici’, rulli costipatori.

"Chi sono i nostri clienti? Ne abbiamo di ogni genere – spiegano ancora: dal piccolo ai grandi terzisti, i rivenditori alle grandi aziende. E, per noi, sono tutti accumunati da un aspetto: la massima attenzione per loro. L’assistenza, la vicinanza a chi opera in agricoltura e nell’allevamento, attività dure, che richiedono sacrifici continui, è sempre stata un nostro punto di forze. In tutti i giorni dell’anno, a ogni ora del giorno se necessario. Il cliente, possiamo dire, entra a far parte della nostra famiglia e questo viene molto apprezzato: rappresenta il nostro patrimonio più importante."

Un’attività che, oltre alle soddisfazioni quotidiane che vengono dai clienti che apprezzano quanto viene fatto, ha portato riconoscimenti (nel 2019 Orma è stata premiata da Kverneland Group Italia). Di particolare significato, inoltre, anche la partecipazione a fiere ed eventi, da Agriumbria di Bastia Umbra ("Vi partecipiamo da 47 anni" sottolineano i titolari dell’azienda che ha preso parte anche all’edizione numero 56 che si è da poco conclusa e che ha visto la presenza di oltre 85.000 visitatori provenienti da tutta Italia), e ancora ad Agricollina di Montecastrilli e alla fiera del Madonnina a Grosseto, località Barcaccia.

E adesso, dopo cinquant’anni? "Guardiamo al futuro con entusiasmo e determinazione, continuando a lavorare con la stessa passione che ci ha guidato fin dal primo giorno - affermano Elio, Bruna, Donatella e Gianluca -. Siamo grati a tutti coloro che ci hanno sostenuto lungo questo cammino, dai nostri clienti alla nostra squadra, che è stata fondamentale nel nostro successo". Con Orma Macchine Agricole pronta a proseguire il suo cammino verso i prossimi 50 anni, sempre fedele alla sua missione di garantire qualità e soddisfazione al cliente, con la forza di una tradizione familiare che ha saputo adattarsi alle sfide del tempo.