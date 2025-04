Arborea. Trenta milioni per produrre il 20% in più di latte fresco

ARBOREA SI RAFFORZA ulteriormente e spinge sugli investimenti piazzando 30 milioni per il potenziamento del reparto latteria e la creazione di un magazzino automatizzato. Una mossa che guarda alle nuove linee del latte fresco, UHT e Esl che garantiranno così un aumento del 20% della capacità produttiva, accelerando il percorso di crescita e innovazione per rafforzare ancora di più la penetrazione e la presenza dei prodotti sul mercato lattiero-caseario nazionale tutelando e sviluppando i soci e l’intera filiera vaccina. Un investimento ad hoc che Latte Arborea Società Benefit, cooperativa sarda composta da 158 aziende agricole socie, leader del mercato lattiero-caseario sardo e terzo player nazionale nel latte UHT, fa proprio nella sua terra di origine, la Sardegna: i 30 milioni infatti vanno a rafforzare la capacità produttiva e ad aumentare l’efficienza energetica dello stabilimento di Arborea, in provincia di Oristano, nel rispetto della transizione green già avviata dalla Cooperativa Assegnatari Associati Arborea (detta "3A").

La storia della società affonda infatti le sue radici nel territorio sardo e ad esso si lega a doppio filo. Arborea è, infatti, una realtà storica della Regione: nasce quasi 70 anni fa, nel 1956, a seguito della riforma agraria che trasformò gli assegnatari da mezzadri a proprietari terrieri. Questi si unirono in una cooperativa, oggi anche Società Benefit, consapevoli che trasformare e commercializzare il proprio prodotto in forma associata avrebbe dato risultati impensabili se avessero operato singolarmente. La società oggi è in continua crescita (a giugno 2024 la Cooperativa ha registrato un aumento di fatturato del 2,1% rispetto al primo semestre del 2023, anno record per le vendite della Cooperativa che chiuse a 232 milioni di fatturato, +7% rispetto al 2022) grazie anche a una pianificazione delle fasi dell’allevamento e della produzione: questa ha permesso uno sviluppo nel mercato nazionale del lattiero-caseario, con investimenti mirati alla diversificazione della propria offerta e al rafforzamento delle produzioni. Nel proprio percorso di crescita, la Cooperativa ha acquisito alcune realtà, tra cui Fattorie Girau, marchio leader nel segmento del latte di capra, e Trentinalatte, tra i primi produttori di yogurt in Italia.

Soddisfatto dell’operazione Remigio Sequi, presidente e amministratore delegato della Cooperativa Latte Arborea: "Continuiamo a investire in innovazione e tecnologia per sostenere il piano di crescita su tutti i mercati con l’obiettivo ultimo di garantire in qualunque scenario la migliore remunerazione al socio, principale baluardo con cui difendere e rafforzare il primo distretto agroalimentare regionale che garantisce un indotto di circa tremila unità e la salvaguardia di produzioni tipiche locali. Siamo consapevoli che il percorso sia ancora lungo, ma perseguiremo nella nostra focalizzazione per una crescita sostenibile guidati dai valori che da sempre ci contraddistinguono, ricerca della qualità, prodotti rispettosi della salute, attenzione per l’ambiente, rispetto per la filiera e il territorio". In ambito produttivo le novità di questo finanziamento riguardano innanzitutto il rafforzamento del reparto latteria che consentirà di incrementare la capacità produttiva complessiva del 20% (nel 2023 la 3A ha registrato una produzione di 181 milioni di litri di latte bovino). Inoltre, l’intervento guarda alla razionalizzazione, al miglioramento e all’aumento delle linee produttive, introducendo quella dedicata al latte Esl (Extend shelf lives), diminuendo i residui di lavorazione e rendendo i processi più fluidi. Con l’implementazione tecnologica e il riassetto produttivo inoltre, Arborea punta ad ottimizzare le attività, garantendo standard elevati di sicurezza sul lavoro, tutelando il benessere dei lavoratori e promuovendo un ambiente sostenibile e produttivo.

L’operazione messa in campo da Arborea vedrà anche l’inaugurazione di un magazzino automatizzato, entro fine mese, che migliorerà del 50% la capacità di stoccaggio delle merci. Quest’ultimo investimento ha l’obiettivo di sostenere ulteriormente l’allargamento distributivo dei prodotti lattieri Arborea e Girau sul mercato nazionale. L’investimento per l’automazione del magazzino permetterà infatti di migliorare l’intera supply chain preservando la catena del freddo dei prodotti. Il progetto prevede la creazione di un sistema di pallettizzazione automatizzato collegato al software gestionale di fabbrica che, sulla base di algoritmi di intelligenza artificiale, consentirà una gestione ottimizzata degli ordini e degli spazi, riducendo il numero dei viaggi in camion per il trasporto e lo stoccaggio della merce.

L’incremento produttivo sarà funzionale all’intensificazione della politica commerciale della Cooperativa che, per il settore del latte, punta anche quest’anno a stabilizzare e consolidare la crescita manifestatasi nel 2024. Nel settore del latte vaccino Arborea può vantare, per lo scorso anno, una crescita del 10% nei litri di latte venduti e il raggiungimento della leadership nel centro Italia nell’UHT, la categoria lattiera più venduta nel Paese. Con oltre 50 punti di ponderata il marchio Girau è, inoltre, leader nel mercato nazionale del latte di capra (formati Esl e UHT).