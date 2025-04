Officine . Maccaferri. Infrastrutture green per l’energia

LA BOLOGNESE Officine Maccaferri, platform company di Ambienta SGR Spa e leader mondiale nelle soluzioni ingegneristiche durevoli e a basso impatto ambientale, annuncia la costituzione di Prime Synthetic Solutions Ltd, la joint venture realizzata con PSS Global Ltd, che si propone di imprimere un’accelerazione al mercato dell’energia offshore e onshore, attraverso soluzioni composite polimeriche innovative e sostenibili. Prime Synthetic Solutions farà leva sul know-how, le competenze ingegneristiche e le tecnologie complementari delle due aziende per offrire soluzioni che soddisfino l’aumento della richiesta globale di energia rinnovabile. Obiettivo della nuova società sarà lo sviluppo di prodotti personalizzati che superino gli standard di settore in termini di prestazioni e durabilità, sostituendo le soluzioni tradizionali in metallo.

Le soluzioni principali offerte da Prime Synthetic Solutions sono ParaFil™, terminazioni Parafil™ e ParaLoop™. L’operazione non solo risponde alla strategia di Ambienta, azionista di maggioranza di Officine Maccaferri, di supportare il Gruppo nel suo percorso di crescita come fornitore di soluzioni innovative e sostenibili, ma si allinea anche agli obiettivi del piano strategico della società. Quest’ultimo prevede sia una crescita organica - attraverso il miglioramento delle operazioni e l’espansione sul mercato - sia una crescita inorganica mediante acquisizioni e partnership strategiche volte a rafforzare la capacità di Officine Maccaferri di offrire una più ampia gamma di soluzioni incentrate sulla sostenibilità per il settore infrastrutture.

Entrando nel dettaglio dei prodotti, ParaFil™ è un sistema di corde in fibra tecnica altamente resistente, presente per la vendita a livello globale da oltre 55 anni. È composto da un nucleo di fibre polimeriche ad alta resistenza, racchiuso in una guaina protettiva polimerica e completato da un sistema di terminazione specifico. Questa struttura produce funi di notevole resistenza, in grado di soddisfare le esigenze delle applicazioni più complesse. ParaFil™ è disponibile in lunghezza libera o come funi singole, con una lunghezza precisa e pronte per l’uso. ParaLoop™, invece, è la soluzione originale di cinghia sintetica, progettata per fissare componenti in ambienti estremamente impegnativi. Grazie alle fibre sintetiche ad alta tenuta e alla resistente guaina polimerica, ParaLoop™ garantisce una forza eccezionale e prestazioni ultra-affidabili nel lungo periodo. Queste cinghie sono state utilizzate con successo in diverse applicazioni a livello mondiale per oltre quarant’anni, dimostrando la loro durabilità e flessibilità.

"Con la nascita di questa joint venture siamo in grado di offrire soluzioni che non solo eccedono gli standard del settore, ma che contribuiscono significativamente alla svolta sempre più sostenibile della transizione energetica a livello globale", spiega Stefano Susani (nella foto a destra), ceo di Officine Maccaferri. Il tutto all’insegna della massima innovazione. "In un contesto globale in cui la sicurezza e la transizione energetica sono priorità imprescindibili, l’innovazione che metteremo a disposizione del mercato rappresenta un passo decisivo verso il futuro. Questa operazione strategica è un perfetto esempio della nostra volontà di mettere la storia e le competenze ingegneristiche e di progettazione di Maccaferri a servizio della sostenibilità", aggiunge Lapo Vivarelli Colonna, Senior Vice-President di Officine Maccaferri. Importante la scelta del partner strategico dell’operazione. "Nel dare avvio a questo entusiasmante percorso con Officine Maccaferri, siamo impegnati a offrire soluzioni eccezionali che modelleranno il settore. Combinando talenti e risorse, ridefiniremo ciò che è possibile e stabiliremo nuovi parametri di successo", commenta Steve Miller, ceo di Pss Global che è l’agente di vendita esclusivo della gamma di prodotti per applicazioni speciali realizzati da Linear Composites Ltd: ParaFil™ e Terminazioni ParaFil™, ParaLoop™ Parafence, Paraweb Mat, Pararib e Epitropic Fibres. Linear Composites Ltd, con sede nello Yorkshire, Regno Unito, è leader e pioniere nella progettazione, sviluppo e produzione di prodotti polimerici compositi ad alte prestazioni.

Nel 2024 Teijin Aramid BV ha acquisito il 50% del capitale di Pss Global Ltd per concentrarsi sulla vendita dei prodotti ParaFil™ e ParaLoop™. Ambienta Sgr aveva nel febbraio scorso annunciato che Officine Maccaferri aveva acquisito Synteen Technical Fabrics, azienda statunitense con una solida esperienza nello sviluppo e nella produzione di soluzioni geosintetiche per il settore delle infrastrutture. Fondata nel 1998 a Lancaster, South Carolina, Synteen è un punto di riferimento nella produzione di soluzioni geosintetiche ad alte prestazioni, progettate per migliorare la stabilità del suolo e aumentare la resilienza delle infrastrutture. L’acquisizione di Synteen consolida la crescita di Maccaferri in Nord America, un mercato strategico in cui il Gruppo ha più che raddoppiato il fatturato negli ultimi cinque anni. Fondata nel 1879, Officine Maccaferri è leader globale nell’ingegneria civile e ambientale con oltre 20 stabilimenti in 4 diversi continenti, 3.500 dipendenti e una presenza commerciale in più di 130 paesi. Ambienta ha acquisito la quota di maggioranza delle Officine Maccaferri nel febbraio 2024 dopo che è stato raggiunto un accordo vincolante tra il fondo di Nino Tronchetti Provera e Carlyle, Man Glg e Stellex Capital Management, i fondi che si erano aggiudicati all’asta le Officine a fine 2020. Dall’ingresso di Ambienta all’inizio del 2024, il fatturato è cresciuto da 600 a quasi 700 milioni di euro, con un margine Ebitda a doppia cifra.