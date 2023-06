Mumble apre al mercato arabo e cerca developer

MUMBLE, dopo l’America, apre al mercato degli Emirati Arabi Uniti e assume in organico entro fine giugno Flutter Developer e Full stack Web Developer per lo sviluppo di piattaforme digitali e app mobile destinate a clienti presenti in USA, Brasile, Costa Rica, Guatemala, Italia, Messico e UK. In Italia la professione del programmatore continua ad essere tra le più ricercate e remunerate: si stima, addirittura, un vuoto di 6mila unità. E la digital factory Mumble (mumble.it), nata nel 2013 a Modena da un’idea di tre giovani under 35 e attiva in Europa e America, è alla ricerca di sviluppatori da inserire nel proprio team di developer per l’apertura della realtà al mercato degli Emirati Arabi Uniti. Con l’obiettivo di allargare il team sviluppo per rispondere alla sua crescita, Mumble ha avviato una campagna di recruiting che chiuderà a fine giugno per developer. Le posizioni aperte sono: Flutter Developer: le risorse dovrebbero avere almeno un anno di esperienza con Flutter, il framework open-source di Google per app mobile. Verranno assunte con contratto a tempo indeterminato, lavoreranno anche in lingua inglese e svilupperanno piattaforme digitali e app mobile per clienti presenti in tutto il mondo tra USA, Brasile, Costa Rica, Guatemala, Italia, Messico, UK e Emirati Arabi Uniti. Dovranno conoscere almeno uno state manager (Riverpod, BLoC, GetIt), avere esperienza con sistemi di Version Control (Git, SVN, GitLabHub) e di interfacciamento clientserver tramite API REST. Full stack Web Developer: anche queste figure verranno inserite con contratto a tempo indeterminato e lavoreranno in lingua inglese. A loro è richiesto un anno di esperienza con le principali tecnologie per la programmazione front-end e almeno un linguaggio di back-end per progettare, sviluppare e distribuire complesse applicazioni web. Riporteranno al CTO al quale proporranno nuovi strumenti di lavoro da integrare nel processo di sviluppo. I clienti con cui si interfacceranno sono basati principalmente negli UK e negli Emirati Arabi Uniti. Il contratto offerto è in modalità ibrida e la sede di lavoro è Modena. Gli interessati potranno inviare i propri curriculum vitae al seguente indirizzo https:www.linkedin.comjobsview3569179922.

Dopo lo sbarco a Oakland, in California, nell’ultimo anno Mumble ha ampliato il proprio organico. La startup modenese ha ideato più di 150 progetti per oltre 100 aziende tra applicazioni mobile, e-commerce e piattaforme web utilizzate da più di 6 milioni di utenti attivi in Europa e America. Con un fatturato al 2022 di 914mila euro, l’apertura di una nuova sede a Modena e una crescita al 2023 del 16%, ora Mumble punta a superare il milione di entrate anche grazie a Shoppy, soluzione destinata agli e-commerce manager per la creazione senza codice di App per lo shopping mobile.

"Fondammo Mumble quando eravamo poco più che ventenni – ha detto Mattia Farina, co-founder e ceo di Mumble – Allora il nostro carburante erano la passione per la tecnologia e l’ambizione di fornire un contributo alla risoluzione di problematiche sociali importanti attraverso lo sviluppo di soluzioni software in cloud. L’energia viene dalla tenacia con cui ognuno di noi cerca, con il proprio contributo, di alimentare la crescita internazionale di Mumble".