Sportello lavoro

Con circa 81.000 dipendenti e quasi 1.300 siti in circa 100 Paesi, il gruppo Kuehne+Nagel è uno dei principali fornitori di servizi logistici a livello mondiale. Kuehne+Nagel è il partner logistico scelto da 400.000 clienti in tutto il mondo e fornisce soluzioni di supply chain end-to-end per aziende e industrie globali. Come di membro della Science Based Target Initiative (SBTi), Kuehne+Nagel si impegna per una logistica sostenibile, riducendo la propria impronta ambientale e supportando i clienti con soluzioni a basse emissioni di CO2.