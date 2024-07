Lavori che ti fanno guadagnare 2mila euro al mese: ecco quali

Roma, 16 luglio 2024 - Qualsiasi lavoratore o aspirante tale che si è affacciato al mondo del lavoro il ritornello l’ha imparato bene: in Italia gli stipendi sono fermi da trent’anni e se hai una Ral dignitosa a fine anno gran parte se va in tasse. Tuttavia, tra impasse lavorativo e corsa alle specializzazioni più appetibili sul mercato spuntano alcuni lavori in cui guadagnare 2mila euro al mese è possibile. Vediamo quali, tenendo conto che si tratta di stime generalizzate che dipendono tra le altre cose dal tipo di contratto di lavoro - dipendente o partita iva - e dal livello contrattuale, dunque se entry level o esperto.

Web Marketing Specialist

Tra le professioni più promettenti dell’ultima era e che raccoglie molti amanti delle facoltà umanistiche c’è Il web marketing manager, la figura che, maneggiando scrittura, internet e strategie di vendita, si occupa di gestire il marketing in rete. La remunerazione media per questa figura in Italia è tra i 1.910 e i 2.064 euro al mese.

Data Scientist

Il professionista specializzato in estrapolazione, raccolta e interpretazione dei big data può guadagnare in Italia tra i 30 e i 34 mila euro l’anno. In generale, tutte le professioni che hanno a che fare con i dati sono tra le più richieste degli ultimi anni.

Cyber Security Analyst

Anche chi lavora nella sicurezza informatica guadagna in media 2mila euro al mese, in Italia. Un ruolo di cyber security analyst, ad esempio, ha uno stipendio compreso tra i 1050 e i 2.925 euro.

Fisioterapista

Un fisioterapista in Italia guadagna tra i 1500 e i 2500 euro al mese. Una grande differenza in busta paga per questo tipo di professionista lo fanno le sedute private, che potrebbero far lievitare le entrate mensili fino ai 3mila euro. Tutto dipende poi, come sempre, dalla mole di lavoro e dalla possibilità orarie del singolo terapista.

Programmatore

Il programmatore, la figura che si occupa essenzialmente della scrittura di codice per implementare funzionalità di un dato software, guadagna tra i 1.700 e i 2.900 euro mensili. Tale figura è molto richiesta sia come dipendente che come freelance.

App Developer

Lo sviluppatore di applicazioni, scrivendo codici di programmazione per realizzare prodotti per mobile, può muovere i suoi primi passi nel mondo del lavoro guadagnando 1.200 euro al mese fino ad arrivare a una paga mensile, una volta esperto, di 3.000 euro.