LimoLane compra. Asia car service e amplia il proprio team

LIMOLANE È LA PIATTAFORMA digitale leader nei servizi di mobilità premium per business e grandi eventi e di recente ha portato a termine l’importante acquisizione di Asia car service (Acs), il principale player di servizi di mobilità che supporta le aziende che da Stati Uniti ed Europa vogliono viaggiare in Asia, senza le difficoltà di selezionare e validare operatori locali. Acs è infatti un player fondato da americani con ottimi collegamenti in tutta l’Asia. L’operazione si inserisce all’interno della strategia LimoLane di sviluppare un’ampia offerta per i propri clienti rafforzando la propria presenza globale. Grazie a questa acquisizione che darà ulteriore sviluppo all’azienda, che negli ultimi anni ha fatto registrare performance di crescita considerevoli, l’azienda ha deciso di avviare anche un piano di assunzioni.

Nel corso del 2025, quindi, l’azienda punta ad ampliare il proprio organico. Tra le aree da ampliare per le quali servono nuove figure professionali ci sono operations e booking seguito dall’area commerciale ed in ultimo un consolidamento delle aree di staff HR e Finance. Gli interessati possono richiedere informazioni consultando il sito dell’azienda al sito www.limolane.com/it/.

L’accordo con Acs prosegue il piano di crescita buy & build con cui LimoLane, dopo l’acquisizione di First travel e service vill, punta a raggiungere i 250 milioni di fatturato consolidato di gruppo entro il 2027. Operando su tre continenti, con sedi in Italia, Uk, Francia, Usa e ora Asia pacifica, offrire ai propri clienti, ovunque nel mondo, un servizio di qualità grazie a una community selezionata di oltre 10mila driver. Inoltre, nel 2024, LimoLane ha coordinato con successo i servizi di mobilità per oltre 350 eventi a livello globale, registrando ricavi per 5 milioni di euro sul mercato estero (+66% rispetto al 2023).

La partnership strategica con Asia car service è rilevante sia per gli importanti risultati societari ottenuti finora da Acs, sia per il potenziale di crescita nella regione Apac che rappresenta per LimoLane il terzo continente per importanza di fatturato nel piano industriale. "L’acquisizione di Acs rappresenta un’importante milestone per una digital platform che opera a livello globale" – afferma Fabio Nalucci (nella foto in alto), Founder di Limolane. "Questa operazione si unisce all’apertura nel 2024 della sede di New York e rientra in un preciso percorso di espansione a medio termine volto a consolidare leadership di mercato della società. Il 2024 è stato un anno altamente positivo per LimoLane che si è chiuso con 42 milioni di fatturato a livello gruppo e una crescita rispetto al 2023 del +150%. L’acquisizione di Acs va in continuità con il progetto di espansione di LimoLane, che continuerà nel 2025 grazie ad ulteriori operazioni sul capitale in fase di studio".

Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha seguito l’operazione per conto di LimoLane, con un team composto dai partner Rodrigo Boccioletti e Federico Dettori della sede di Bologna e dal partner Davide De Rosa e dal consulente Richard Grams della sede di Hong Kong.