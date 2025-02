Una Scuola Ortogonale per le menti brillanti dell’informatica

FORMARE una nuova generazione di informatici per far compiere un passo fondamentale allo sviluppo dell’informatica italiana. È l’obiettivo della nuova Scuola Ortogonale e del suo programma di Borse di studio da oltre mezzo milione di euro. Il progetto è realizzato dalla Fondazione Elicsir, con il sostegno di Schmidt Sciences, organizzazione filantropica fondata da Eric Schmidt, primo amministratore delegato di Google. La scuola non ha una sede fissa, "ma cerca di coltivare i talenti ovunque siano in Italia", spiega il presidente della Fondazione Elicsir, Ozalp Babaoglu (nella foto in basso). Si rivolge a studenti che perseguono con profitto un percorso di laurea magistrale in Informatica, Ingegneria Informatica o affini (come Intelligenza Artificiale, Data Science e Cybersecurity), in una università pubblica italiana. "Il nostro obiettivo principale – ha sottolineato Babaoglu – è quello di coltivare una nuova generazione di giovani informatici, capaci e motivati, aiutandoli in un percorso di crescita che valorizzi il loro talento e il loro impegno, affinché possano in futuro guidare i progressi tecnologici e scientifici nel mondo produttivo e della ricerca".

Al via la prima classe di studenti, selezionati attraverso un concorso pubblico, ai quali è assegnata una borsa di studio di 25mila euro per due anni e sono offerti percorsi formativi complementari a quelli universitari, sotto la guida di mentori, ricercatori di livello internazionale. La scuola non è articolata in tradizionali corsi, ma propone itinerari, fine settimana e stage "ortogonali". Stuart Feldman, presidente di Schmidt Sciences, ha ribadito che "gli studenti acquisiranno le competenze necessarie per affrontare sfide complesse e guidare l’innovazione. Il programma - ha concluso - contribuirà ad aumentare la visibilità sulla profondità e l’utilità dell’informatica moderna che sta trasformando settori come quello sanitario, finanziario e dell’intrattenimento". L’offerta formativa della Scuola include il programma “Contaminazioni Ortogonali“, rivolto a triennalisti in discipline Stem con un forte interesse verso l’informatica, accompagnato da borse di 2mila euro.

Giada Sancini