Nuove assunzioni in Esselunga:. Job Day al via per candidarsi

LE ASSUNZIONI PREVISTE da Esselunga sono oltre duecento. Per soddisfare le esigenze di assumere nuovi addetti Esselunga ha avviato una serie di iniziative sul territorio della Lombardia. Gli open Job Day Esselunga ad accesso libero organizzato dal Gruppo Esselunga (nella foto a destra la presidente Marina Caprotti) per incontrare i candidati interessati a lavorare all’interno dei negozi Esselunga e dei Bar Atlantic si svolgeranno mercoledì 19 febbraio all’Esselunga di Milano, in via Adriano 81 e mercoledì 5 marzo all’Esselunga di Rozzano, in via Alessandro Manzoni 5. In questa occasione i candidati incontreranno direttamente i recruiter del Gruppo Esselunga. Le professionalità ricercate sono l’allievo responsabile, l’addetto alla vendita e specialista di mestiere, l’allievo responsabile Bar Atlantic e il barista.

La figura dell’allievo responsabile prevede un percorso di crescita professionale all’interno dei negozi. L’allievo è accompagnato da un progetto formativo che prevede attività sul campo e in aula, per acquisire le competenze e gli strumenti necessari a gestire i reparti in maniera autonoma ed efficace. Gli addetti alla vendita e specialisti di mestiere sono inseriti all’interno di uno specifico reparto del negozio con il compito di assicurare il corretto e continuo rifornimento dei prodotti, mantenere in ordine la merce esposta e assistere la clientela nell’acquisto. Nei reparti freschi si occupano della lavorazione e trasformazione delle materie prime. L’apprendimento avviene sul campo in affiancamento a persone esperte e attraverso percorsi in aula in funzione delle abilità necessarie a ricoprire il ruolo. L’allievo responsabile Bar Atlantic è inserito all’interno di un Bar Atlantic e, grazie al programma formativo dedicato, intraprende un percorso di crescita strutturato che lo porterà a ricoprire ruoli di sempre maggior responsabilità nell’organizzazione delle attività del Bar e nel coordinamento dei suoi collaboratori. Il barista impara a conoscere l’assortimento e i servizi offerti e, grazie alla formazione sul campo in affiancamento a colleghi esperti, apprende le tecniche di preparazione di prime colazioni, pranzi e aperitivi, le operazioni di cassa e la tenuta di banco, cucina e spazi espositivi. Si occupa inoltre di assistenza e servizio alla clientela e della corretta esposizione delle vetrine del Bar.

Per scoprire il calendario aggiornato degli Open Job Day Esselunga, è possibile consultare la sezione "Eventi" del sito www.esselungajob.it. Inoltre sono aperte le candidature per il Job Day Novedrate, l’evento di recruiting organizzato da Esselunga che si terrà il 6 marzo. Per partecipare occorre candidarsi: c’è tempo fino a domenica 23 febbraio 2025 iscrivendosi nel medesimo sito, nella sezione eventi. Il Job Day Novedrate è un evento in presenza organizzato con l’obiettivo di ricercare persone in vista della nuova apertura di Novedrate e per il potenziamento dell’organico dei negozi della provincia di Monza e Brianza.