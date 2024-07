Futura inserirà 50 nuovi talenti nel proprio team

LO SVILUPPO di Futura (nella foto a sinistra il ceo Andrea Chirolli) si coniuga anche con un importante piano di assunzioni. Continua infatti a crescere la startup EdTech che sviluppa modelli di intelligenza artificiale per rivoluzionare i processi di apprendimento degli studenti, rendendone la personalizzazione accessibile su larga scala. Dopo un iniziale finanziamento dal valore di 1,8 milioni di euro nel 2022, Futura ha di recente chiuso un importante round di investimento Serie A da 14 milioni di euro, il più grande nel settore EdTech italiano ad oggi. Grazie all’aumento di capitale, Futura punta ad espandersi in Europa e a sviluppare nuovi prodotti e nuove linee di business. Per realizzare questi ambiziosi piani, la società prevede di raddoppiare le dimensioni del proprio team nel corso del prossimo anno.

La missione di Futura è da sempre quella di garantire l’accesso ad un’istruzione di eccellenza, adattando, tramite i suoi algoritmi di intelligenza artificiale, l’erogazione di contenuti di altissima qualità alle esigenze in continua evoluzione degli studenti. Dopo essersi concentrata inizialmente sulla preparazione ai test di ingresso per la facoltà di medicina e successivamente per tutti i TOLC (psicologia, ingegneria ed economia) e per i concorsi pubblici per le forze armate, la startup Ed-Tech lavorerà a nuovi prodotti e linee di business. Inoltre, grazie al capitale raccolto saranno incrementati gli investimenti in ricerca e sviluppo per la creazione di una nuova versione dell’algoritmo in grado di fornire un supporto concreto, dinamico, flessibile e sempre più completo su tutte le linee di business, con lo scopo di offrire percorsi di studio altamente personalizzati. Al via una nuova campagna di assunzioni: attualmente aperte oltre 10 posizioni tra Marketing, Operations e Prodotto. Con l’espansione e lo sviluppo di nuovi prodotti e linee di business, Futura si sta strutturando per affrontare con successo le nuove sfide. Entro i prossimi dodici mesi, la startup prevede l’inserimento di 50 nuove persone, che entreranno a far parte del team multidisciplinare, affiatato e dinamico, che conta oggi circa 50 talenti con un’età media inferiore ai 27 anni.

Futura investe non soltanto nella tecnologia ma anche nel welfare aziendale. Benefit, flessibilità, ambiente di lavoro stimolante e percorsi di crescita personalizzati sono, infatti, alla base della politica aziendale pensata per il benessere dei propri talenti. Dai teambuilding, agli aperitivi e i tornei di ping pong che contribuiscono a fare squadra, fino allo smartworking e alla policy di ferie illimitate che lavorano, invece, sulla fiducia e la responsabilità del singolo, passando per gli abbonamenti in palestra con Fit Prime e il rimborso di due sedute al mese di psicoterapia per ogni dipendente.