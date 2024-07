Facile.it si rinnova. Duecento addetti entro fine anno

IL PROGRAMMA di sviluppo di Facile.it prevede l’assunzione di duecento addetti entro fine anno. Il modello di crescita dell’azienda si basa anche su una serie di efficaci politiche di welfare in grado di attirare e trattenere i talenti. Paternità allungata, congedo parentale alle coppie omogenitoriali, bonus economico per le neomamme, smart working al 100%, settimana corta, ferie allungate; sono solo alcune delle iniziative che la web company Facile.it ha adottato verso i propri dipendenti e che rappresentano in Italia una delle esperienze più avanzate in ambito di welfare aziendale. Le iniziative che Facile.it dedica ai propri impiegati sono numerose; ai neo-papà, ad esempio, vengono riconosciuti 20 giorni di congedo parentale aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla legge, mentre alle neo-mamme viene erogato un sostegno economico pari a 1.800 euro per far fronte alle spese per baby-sitter, asilo nido, visite mediche; viene anche garantito il pagamento della quota variabile dello stipendio (se prevista) nella misura fissa del 50% per tutto il periodo di assenza dal lavoro.

Una delle ultime novità lanciata dall’azienda in tema di genitorialità è stata l’estensione del congedo parentale anche ai genitori non biologici di coppie omogenitoriali, garantendo loro 30 giorni retribuiti per stare al fianco del partner e del neonato, da utilizzare entro il compimento dei 3 anni del bambino. "La risorsa più importante per Facile.it sono le persone – ci ha detto Alessandro Tallia (nella foto a sinistra), Chief of Human Resources, Legal and General Services di Facile.it – e per una società come la nostra, al servizio dei consumatori, è fondamentale che i dipendenti siano i primi soddisfatti del proprio lavoro e della propria vita privata e noi ci siamo impegnati per conciliare al meglio questi due aspetti, non solo in un momento importante e delicato come l’arrivo di un figlio". L’impegno dell’azienda nel cercare di trovare un equilibro tra vita professionale e privata, però, non si limita ai neogenitori. A partire dal 2023 Facile.it ha lanciato un progetto chiamato (R)evolution che coinvolge tutte le sedi.

Le posizioni aperte sono duecento da qui a fine anno. Circa 70 suddivise tra le funzioni business, marketing, It, staff e store e circa 130 per le attività di call center e back office. Le figure ricercate sono business analyst, project manager; performance marketing specialist, crm inter; call center agents, consulenti finanziari; back office; it support specialist, full stack developer, data analyst (nella foto a destra), infrastructure tech coordinator, product designer; legal specialist, area manager, sales manager; sales assistant, store manager, sub-agente. I contratti offerti variano a seconda di posizione, mansione ed esperienza e vanno dallo stage all’indeterminato. Info su https://people.facile.it/.