Hera, piano assunzioni. Ecco i profili richiesti

UN PIANO di assunzioni rilevante, a conferma che le persone sono protagoniste del cambiamento e del futuro dell’azienda: è la strategia del Gruppo Hera che nel quadriennio 2024-2027 inserirà oltre 2.600 persone e destinerà 60 milioni di euro alla formazione e allo sviluppo di nuove competenze per affrontare le prossime sfide. La multiutility vuole coinvolgere nuovi talenti nel proprio percorso di crescita e continuerà a investire sulle risorse umane per accogliere e far crescere nella squadra nuove professionalità. Tante e diverse le figure ricercate da inserire nel quadriennio: si occuperanno di progetti speciali per la transizione energetica sia in ambito reti (operatori e progettisti distribuzione gas, energia elettrica e acqua) sia in ambito commerciale (gestione clienti, back office, sviluppo commerciale), per la transizione ecologica (operatori e ingegneri su impianti di trattamento rifiuti), ma lavoreranno anche in ruoli di staff per la transizione digitale (dai sistemi informativi, ai data analytics fino all’intelligenza artificiale).

Il piano di assunzioni è una delle azioni delineate nel Patto del Buon Lavoro, presentato a inizio luglio dalla multiutility con le organizzazioni sindacali, con l’obiettivo comune di tracciare un percorso che coniughi crescita aziendale, sviluppo sostenibile e benessere collettivo, per creare valore nel lungo termine e generare un impatto positivo tangibile per tutti gli stakeholder garantendo allo stesso tempo servizi sempre migliori. Gli impegni condivisi e le azioni concrete previste dal Patto rappresentano un ulteriore elemento di attrattività per chi vuole far parte della squadra del Gruppo Hera, che già oggi conta oltre 10.000 dipendenti, un numero in costante aumento dal 2002, con oltre il 95% di contratti a tempo indeterminato. Nel 2023 l’età media dei neoassunti è stata di 34 anni.

Nella gestione delle risorse umane la multiutility mette in campo un approccio integrato per sviluppare un’organizzazione agile che incoraggia l’apprendimento continuo, dove ogni persona partecipa alla creazione di valore, all’interno di una strategia guidata dal purpose e integrata con l’evoluzione del business. Gli interessati possono visitare il sito internet: https://www.gruppohera.it/gruppo/lavora-con-noi.

V. B.