Mazars assume 100 professionisti dei servizi audit

MAZARS, gruppo specializzato in servizi professionali di audit, tax e advisory, ha avviato un programma per il 2023, finalizzato all’assunzione di 100 persone tra tutte le sedi e service line dell’azienda. Il numero di ingressi, suddivisi per service line sono: 48% audit, 24% outsourcing e 17% consulting e FA, oltre alla creazione del team sostenibilità composto da 34 persone. Il numero di donne che implementerà l’attuale organico aziendale sarà del 45%. Quasi tutte le posizioni junior, 80% tra junior assistant e assistant, saranno destinate a persone tra i 23 e i 28 anni. Il 70% delle assunzioni riguarderà la sede di Milano, ma sono previste assunzioni in tutte le sedi dell’azienda. Gli interessati possono inviare il curriculum ai seguenti indirizzi di posta elettronica: https:www.mazarscareers.comitcandidatiofferte-di-lavoro oppure https:www.mazarscareers.comitcandidaticandidatura-spontanea. "Stiamo investendo in tecnologie che apportano un valore aggiunto in tempo reale al processo decisionale e all’esperienza dei nostri clienti e in strumenti di analisi dei dati altrettanto avanzati e utili a migliorare il lavoro dei nostri revisori – ha detto Hervé Hélias (nella foto in alto), ceo e presidente del Gruppo Mazars – Per affiancare i nostri clienti e aiutarli per la piena sostenibilità, abbiamo una strategia chiaramente definita, basata su cinque pilastri:...